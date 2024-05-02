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Fed kararını açıkladı: faiz oranları neden sabit kaldı?

Fed, faiz oranlarını %5.50'de sabit tutarak ekonomik istikrarı destekleme kararı aldı. Peki Fed’in bu kararı ne gibi bir gelecek vaad ediyor gelin hep birlikte görelim…

Osman Aykan
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Fed kararını açıkladı: faiz oranları neden sabit kaldı? mask
Fed kararını açıkladı: faiz oranları neden sabit kaldı?
Fed kararını açıkladı: faiz oranları neden sabit kaldı?
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Fed'in faiz kararı ve piyasalar

Fed kararını açıkladı: faiz oranları neden sabit kaldı?

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik göstergelerin ve enflasyon oranlarının son durumunu dikkate alarak faiz oranlarını %5.50 seviyesinde sabit bıraktı. Bu karar, piyasalar tarafından büyük bir dikkatle takip edildi.

Enflasyon ve ekonomik büyümeFed kararını açıkladı: faiz oranları neden sabit kaldı?

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hala yüksek seviyelerde olduğunu ve ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla devam ettiğini belirtti. İstihdam artışları güçlü seyrediyor ve işsizlik oranı düşük kalmaya devam ediyor.

Para politikası ve gelecek adımlarFed kararını açıkladı: faiz oranları neden sabit kaldı?

Fed, faiz oranlarında bir değişiklik yapmama kararı aldı ve enflasyonun %2'lik hedefe ulaşana kadar bu politikayı sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, Hazine tahvilleri ve ajans borçlarındaki menkul kıymet varlıklarının azaltılmasına devam edileceğini duyurdu.

Uzun vadeli stratejiler ve yatırımcı tepkileriFed kararını açıkladı: faiz oranları neden sabit kaldı?

Kararın ardından yatırımcılar ve piyasa analistleri, Fed'in stratejilerini ve ekonomik görünüm üzerine yapılan değerlendirmeleri yakından inceledi. Bu kararın, özellikle enflasyonla mücadelede uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğu görülüyor.

02 May 2024 - 09:54 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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