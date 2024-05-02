Fed kararını açıkladı: faiz oranları neden sabit kaldı?

Fed'in faiz kararı ve piyasalar

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik göstergelerin ve enflasyon oranlarının son durumunu dikkate alarak faiz oranlarını %5.50 seviyesinde sabit bıraktı. Bu karar, piyasalar tarafından büyük bir dikkatle takip edildi.

Enflasyon ve ekonomik büyüme

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hala yüksek seviyelerde olduğunu ve ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla devam ettiğini belirtti. İstihdam artışları güçlü seyrediyor ve işsizlik oranı düşük kalmaya devam ediyor.

Para politikası ve gelecek adımlar

Fed, faiz oranlarında bir değişiklik yapmama kararı aldı ve enflasyonun %2'lik hedefe ulaşana kadar bu politikayı sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, Hazine tahvilleri ve ajans borçlarındaki menkul kıymet varlıklarının azaltılmasına devam edileceğini duyurdu.

Uzun vadeli stratejiler ve yatırımcı tepkileri

Kararın ardından yatırımcılar ve piyasa analistleri, Fed'in stratejilerini ve ekonomik görünüm üzerine yapılan değerlendirmeleri yakından inceledi. Bu kararın, özellikle enflasyonla mücadelede uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğu görülüyor.