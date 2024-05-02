02 May 2024 - 10:12- Gündem G:

Starbucks Türkiye fiyatlarına zam yaptı!

Starbucks Türkiye, maliyetlerdeki artış nedeniyle ürün fiyatlarını yükseltti. Küçük boy filtre kahve bile artık 70 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Markanın ürünlerini severek tüketen vatandaşlar ise bu zam kararına pek olumlu bakmıyor.

Osman Aykan
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Starbucks Türkiye fiyatlarına zam yaptı! mask
Starbucks Türkiye fiyatlarına zam yaptı!
Starbucks Türkiye fiyatlarına zam yaptı!
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Starbucks'ta fiyatlar neden arttı?

Starbucks Türkiye fiyatlarına zam yaptı!

Starbucks Türkiye, ekonomik baskılar ve operasyonel maliyetlerin artışı nedeniyle ürünlerine zam yapma kararı aldı. Enflasyon ve maliyet artışları, global ve yerel düzeyde bu tür zamların ana nedenleri arasında yer alıyor. Özellikle, kahve ve diğer ithalat ürünlerindeki fiyat artışları, maliyetlerin yükselmesine doğrudan etki ediyor.

Fiyat artışının detayları

Starbucks Türkiye fiyatlarına zam yaptı!

Starbucks'ın popüler ürünlerinden biri olan küçük boy filtre kahve, önce 45 TL'den 60 TL'ye, ardından da 70 TL'ye çıkarıldı. Online sipariş platformlarında ise bu ürünün fiyatı 85 TL olarak belirlendi.

Tüketici tepkileri ve satışlara etkisiStarbucks Türkiye fiyatlarına zam yaptı!

Fiyat artışı, Starbucks'ın Türkiye'deki tüketici tabanı üzerinde belli başlı etkiler yaratmış durumda. Tüketici harcamalarındaki bu artış, satış stratejilerine ve marka sadakatine olan etkileri açısından değerlendirilmekte. Ayrıca, bu durum yerel kafe ve restoranlarla rekabet açısından yeni dinamikler oluşturabilir.
# türkiye

02 May 2024 - 10:12 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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