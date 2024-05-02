Oyun devleri arasında savaş: Epic Games CEO'su Tim Sweeney'den Steam'in sahibine ağır hakaret!

Oyun dünyası son günlerde Epic Games ve Steam arasında yaşanan e-posta kriziyle çalkalanıyor. Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, Valve ve onun kurucusu Gabe Newell'a yönelik ağır ifadeler içeren bir e-posta gönderdi. Sweeney'nin bu e-postasında kullandığı "pislikler" ifadesi, iki dev arasındaki çekişmeyi gözler önüne serdi.

Sweeney'den Newell'a ağır sözler

Tim Sweeney'nin Valve yöneticilerine ve özellikle Steam'in patronu Gabe Newell'a gönderdiği eleştirel e-postalar, Valve ile Wolfire Games arasında devam eden bir dava kapsamında ortaya çıktı. Belgelere göre, Sweeney Steam'in oyunlardan aldığı %30'luk komisyon oranını eleştirmiş ve bu durumu ekonomik olarak savunulamaz bulmuş. Sweeney, daha önce de benzer bir tarzda Apple'ı eleştirmiş ve büyük yayıncılarla kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmaları sorgulamıştı.

Valve'a öfke büyüyor

Sweeney, gönderdiği e-postada, Valve'ın büyük gelirli oyunlardan aldığı yüksek payları azaltması gerektiğini vurgulayarak, küçük geliştiricilere daha adil şartlar sunulması gerektiğini ifade etti. Ancak, bu eleştirilere Valve COO'su Scott Lynch'in "Çok mu kızdın?" şeklindeki sarkastik bir yanıtı ile karşılık verdiği belirtildi.

Oyun endüstrisi ve monopol tartışmaları

Bu olay, PC oyun endüstrisindeki hakimiyet ve monopol yapılar hakkında daha geniş tartışmaları da beraberinde getiriyor. Valve'ın Steam platformunun sektördeki dominant pozisyonu ve bu pozisyonun rekabet üzerindeki etkileri uzun süredir tartışma konusu. Epic Games'in bu sert eleştirileri, sektördeki rekabet dinamiklerini ve fiyat politikalarını sorgulayan bir bakış açısı sunuyor.

Oyun dünyasında gerginlik

Tim Sweeney'nin bu çıkışı, hem oyun geliştiricileri hem de oyun severler arasında büyük yankı uyandırdı. Valve ve Epic Games gibi devler arasındaki bu tür gerginlikler, ilerleyen dönemlerde oyun endüstrisinin şekillenmesinde önemli rol oynayabilir. Oyun dünyasındaki bu gelişmeleri ve daha fazlasını takip etmek için bizimle kalın.