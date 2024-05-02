ÖTV muafiyetiyle Fiat Egea Sedan fırsatı! 304 Bin TL peşinatla araç sahibi olun!

Fiat'ta Büyük Fırsat: ÖTV'siz Araç Satış Kampanyası

Fiat, otomobil sektöründe dikkat çeken bir kampanya ile piyasayı sallıyor. Araç fiyatlarının yükseldiği bu dönemde, Fiat'ın sunmuş olduğu ÖTV muafiyetli satış fırsatı, otomobil severler için kaçırılmaz bir avantaj olarak öne çıkıyor. İşte detaylar:

Fiat Egea Sedan: ÖTV'siz Almanın Tam Zamanı

Fiat, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sayesinde büyük bir avantaj sunarak araç sahibi olmak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor. Sıfır kilometre Fiat Egea Sedan modelleri şimdi 304 bin TL peşinatla satışta! Ayrıca, engelli vatandaşlar için özel ÖTV muafiyetli fiyat avantajları bu kampanyanın çekiciliğini daha da artırıyor.

200 Bin TL Kredi İmkanı ile Kolaylık

Fiat, bu özel fırsatla sadece dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda müşterilere 200 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunarak araç satın alımını daha da kolaylaştırıyor. Kampanya detaylarına Fiat'ın resmi internet sitesinden ulaşabilir, uygun kredi avantajlarından faydalanarak hayalinizdeki araca kavuşabilirsiniz.

Piyasadaki Rekabeti Artıran Stratejik Hamleler

Fiat'ın ÖTV muafiyeti kampanyası, sadece fiyat avantajı ile değil, aynı zamanda müşterilere sunduğu uygun peşinat ve kredi seçenekleriyle de otomobil piyasasında rekabeti artırıyor. Bu stratejik hamle, özellikle sıfır araç almayı düşünenler için cazip bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Engelli Vatandaşlara Özel Fırsatlar

Fiat, ÖTV muafiyeti kampanyası kapsamında, özellikle engelli vatandaşlara yönelik çekici fırsatlar sunuyor. %90 ve üzeri engellilik oranına sahip vatandaşlar, Fiat Egea Sedan modelini oldukça avantajlı fiyatlarla satın alabilirler. Kampanya detayları ve daha fazla bilgi için Fiat'ın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

Fiat Egea Sedan'ın Satışları Artıyor

Fiat'ın 2024 modeli Urban donanımına sahip Fiat Egea Sedan, 874.900 TL fiyatla satışa sunulmuş durumda. Ancak, kampanya dahilinde 304.400 TL peşinat ödeyerek ve 200.000 TL'ye kadar kredi desteği alarak bu aracı satın almak mümkün. Bu cazip fiyatlandırma ve finansal destekler, Fiat Egea Sedan'ın satışlarını artırmayı hedefliyor.

Fiat, müşterilere sunduğu bu avantajlı kampanya ile sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenleri cezbetmeyi hedeflemekte. Özellikle ÖTV muafiyeti, peşinat avantajı ve kredi desteği gibi unsurların bir araya getirildiği bu kampanya, Fiat Egea Sedan'ın piyasadaki yerini daha da güçlendirmekte.