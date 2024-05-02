Memurlar tatil yaparken oto tamir işçileri 1 Mayıs’ta mesai başında…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, birçok kişi için tatil ve kutlama anlamına gelirken, oto tamircileri için durum oldukça farklı. Ustalar ve çıraklar, bu özel günü de atölyelerde geçiriyor. İşçi sıkıntısıyla mücadele eden esnaf, geleceğin ustalarını yetiştirme konusunda endişeli.

Uzmanlık alanında usta sıkıntısı

Bir zamanlar çıraklarla dolup taşan atölyeler, bugünlerde usta bulmakta zorlanıyor. Sektördeki durgunluk, hem maddi getiri hem de iş gücü açısından kendini gösteriyor. Himmet Karakurt gibi deneyimli ustalar, bayramı kutlayacak zaman bulamadan işlerine devam etmek zorunda. Karakurt, “22 yıl oldu, bayramlarda bile buradayız,” diyor ve ekliyor: “Eskiden bayram demez çalışırdık, şimdi ise çalışacak usta yok.”

Çıraklık eğitiminin etkisizliği

Çıraklık eğitimi veren okulların sayısı yeterli olsa da, sektöre yansıyan etkisi sınırlı kalıyor. Geleneksel eğitim yöntemleri, modern ihtiyaçlara cevap vermekten uzak, bu da gençlerin bu zorlu mesleği tercih etmelerini engelliyor. Ustalar, teorik bilginin pratikle pekiştirilmediği bir eğitim sisteminin yetersiz kaldığını dile getiriyor.

Çalışma koşulları ve mevsimsel zorluklar

Oto tamirciliği, olarak zorlayıcı bir meslek. Usta Yasin Sarıkaya, “Sıcakta çalışmak ciddi bir dayanıklılık gerektiriyor, öğle saatlerinde bazen tempo düşüyor ama işler birikince sabah akşam demeden çalışıyoruz,” şeklinde konuşuyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar, zaten zor olan iş koşullarını daha da güçleştiriyor.

Kazançlı ama zor bir meslek

Oto tamirciliği, son yıllarda ekonomik olarak daha cazip hale gelmiş olmasına rağmen, sektördeki işçi sıkıntısı çözülebilmiş değil. Kazanç iyi olsa da, sektörün zorlukları ve çalışma koşulları, genç nesilleri bu alana çekmekte yetersiz kalıyor. Ustalar, gençlerin daha rahat koşullarda ve az çaba ile para kazanmayı tercih ettiklerini belirtiyor.

Gelecekte İşçi Bayramı nasıl kutlanacak?

Oto tamircileri, işçi bayramını iş yerlerinde geçirirken, "İşçi Bayramı ama işçi yok" diyen bir paradoks içinde buluyorlar kendilerini. Gelecekte bu özel günün, işçi sıkıntısı yüzünden nasıl kutlanacağı sorusu, ustaların kafasını kurcalıyor. Sektörün sürdürülebilirliği için çözüm arayışları devam ederken, esnaf durumun ciddiyetini her fırsatta vurguluyor.