Otomotiv Devrimi Başlıyor: Citroën Berlingo ile Tanışın

Citroën, uzun yıllardır otomotiv sektöründe yenilikçi adımlar atarak kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarmış bir marka. Son dönemde dikkat çeken modellerinden biri olan Citroën Berlingo, Türkiye pazarında da oldukça popüler. Bu model, hem aileler hem de ticari kullanım için ideal özellikler sunuyor. Multispace konsepti, Berlingo’yu benzersiz kılan en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Çok Yönlü Kullanım: Berlingo’nun Sunduğu Fırsatlar

Citroën Berlingo, çok yönlü kullanım imkanları ile dikkat çekerken, özellikle geniş iç hacmi ve modüler yapıda sunulan koltuk dizilimleri ile öne çıkıyor. Bu sayede, hem geniş aileler için hem de yük taşıma ihtiyacı olan işletmeler için vazgeçilmez bir araç haline geliyor. Berlingo'nun fonksiyonel tasarımı, günümüz modern şehir yaşamında esnek çözümler sunarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.



Motor Özellikleri

Motor Hacmi: 1499 cc

Silindir Sayısı: 4

Maksimum Güç: 130 hp

Maksimum Tork: 300 Nm

Yakıt Sistemi: Turbo Dizel Direkt Enjeksiyon

Emisyon Standardı: Euro 6.2

Vites: 8 İleri Otomatik

Frenleme Sistemi

Ön Fren: Disk

Arka Fren: Disk

Ağırlık Bilgileri

Boş Ağırlık: 1461 kg (sürücü hariç)

Azami Yüklü Ağırlık: 2365 kg

Direksiyon ve Dönüş

Dönüş Çapı: 10.79 m

Boyutlar

Genel Boyutlar: Uzunluk 4403 mm / Genişlik 2107 mm (aynalar dahil) / Yükseklik 1844 mm

Dingil Mesafesi: 2785 mm

Performans

Azami Hız: 184 km/s

Hızlanma (0-100 km/s): 11 saniye

Yakıt Tüketimi

Şehir İçi: 4.4 lt/100km

Şehir Dışı: 4.0 lt/100km

Karma: 4.1 lt/100km

CO₂ Emisyonu (Karma): 116 g/km

Yakıt Deposu

Kapasite: 50 litre

Bagaj Hacmi

Standart: 775 litre (rafa kadar), 1355 litre (tavana kadar)

Arka Koltuklar Katlandığında: 1414 litre (kapak seviyesine kadar), 3000 litre (tavana kadar)

Ön Yolcu ve Arka Koltuklar Katlandığında: 3500 litre (tavana kadar)

Teknoloji ve Konfor: Berlingo ile Yolculuklar Daha Keyifli

Yenilenen teknoloji özellikleri ile Citroën Berlingo, konfor ve güvenlik donanımlarıyla da göz dolduruyor. Araç içi multimedya sistemleri, gelişmiş navigasyon özellikleri ve aktif güvenlik sistemleri ile donatılan Berlingo, yolculukları daha keyifli ve güvenli hale getiriyor. Ayrıca, ekonomik motor seçenekleri ve düşük yakıt tüketimi ile çevreci bir profil sergiliyor.

Sektörel Başarı: Türkiye’deki Yükselişi ve Pazar Payı

Türkiye otomotiv pazarında Citroën Berlingo, özellikle ticari araç segmentinde önemli bir yere sahiptir. Güçlü satış rakamları ve artan pazar payı ile Berlingo, Citroën’in Türkiye’deki başarısını pekiştiren modeller arasında yer alıyor. Bu başarı, markanın yerel pazardaki stratejilerinin ne kadar doğru kurgulandığını ve müşteri ihtiyaçlarına ne kadar iyi yanıt verildiğini gösteriyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Citroën Berlingo’nun Shine Bold, yani en dolu modeli fiyatı 1 milyon 240 bin TL olacak.