Kene mevsimi geldi KKKA artıyor! Tehlikeye karşı uyanık olun!

Son dönemde, iklim değişikliğinin etkisiyle özellikle Batı Karadeniz bölgesi ve Türkiye'nin iç kesimlerinde kene ısırıkları vakaları artış gösteriyor. Mayıs ve Eylül ayları arasında daha aktif hale gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) taşıyan keneler, halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Doç. Dr. Aslı Haykır Solay, bu artışın, vatandaşları özellikle dış mekânlarda daha dikkatli olmaya çağırdığını belirtiyor.

Kene ısırığına karşı alınacak önlemler

Kene ısırıklarından korunmanın en etkili yollarından biri, riskli bölgelerde uzun kollu giysiler ve açık renkli, vücudu tamamen kaplayan kıyafetler giymektir. Uzmanlar, ayrıca kenelerin kolaylıkla giremeyeceği, ayak bileklerini sıkıca kapatan ayakkabılar veya çizmeler kullanılmasını önermektedir. Düzenli vücut kontrolü, bu canlıların erken tespit edilmesi için kritik önem taşır.

Karşılaştığınızda kene nasıl çıkarılır?

Kene bulunduğunda, doğru çıkarma teknikleri hayati öneme sahiptir. Doç. Dr. Aslı Haykır Solay, vücuda tutunmuş kenelerin kesinlikle elle çıkarılmaması gerektiğini, bunun yerine ince uçlu bir cımbızla kenenin baş kısmından tutularak yavaşça çekilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu işlem, kenenin vücutta parçalanmasını ve olası KKKA virüsünün bulaş riskini minimize eder.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin belirtileri

KKKA enfeksiyonun belirtileri ateş, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve yaygın kas ağrıları şeklinde kendini gösterir. Bu belirtiler genellikle kene ısırığından sonraki 1 ila 3 gün içinde başlar. Herhangi bir belirti gösteren bireylerin, hemen sağlık kuruluşuna başvurması hayati önem taşır.

KKKA'nın insandan insana bulaşma yolları

KKKA, özellikle enfekte kişilerin kan ve vücut sıvıları ile doğrudan temas etmek suretiyle bulaşabilir. İnfekte kişilerle aynı evi paylaşanların, hastanın kullandığı eşyaları ve özellikle tuvaleti dezenfekte etmeleri önerilir. Hastalık geçtikten sonra bile, virüs 6 hafta süreyle bireyin idrarıyla atılabilir.

Uzmanlar ne diyor: Kene tehlikesine karşı uyanık olun

Uzmanlar, kene tehdidi konusunda özellikle dikkatli olunması gereken dönemlerde alınması gereken önlemleri sık sık hatırlatıyorlar. Doğru giyim, düzenli vücut kontrolü ve doğru ilk yardım teknikleri ile kene ısırıklarından kaynaklanabilecek ciddi sağlık sorunları büyük ölçüde önlenebilir.