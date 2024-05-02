Çılgın Karadenizli arıları çıplak elleriyle tutuyor!

Karadeniz’in 'Arılara Üfleyen Adam'ı ve sıra dışı arıcılık teknikleri

Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arıcılıkta benzersiz ve cesur yöntemleriyle tanınıyor. Geleneksel koruyucu ekipmanların aksine, yarı çıplak ve korumasız bir şekilde arı kovanlarına giren Yirmibeşoğlu, arıların onu tanıdığını ve bu nedenle güvenli bir şekilde arasında dolaşabildiğini iddia ediyor. 47 yaşındaki Yirmibeşoğlu, bu riskli yöntemi denemeyi düşünenlere ciddi uyarılarda bulunarak, deneyimsizlerin bu yöntemi uygulamaması gerektiğini vurguluyor.

Üç kuşak boyunca devam eden bir arıcılık geleneği

Yirmibeşoğlu ailesi, üç kuşaktır arıcılıkla uğraşmakta ve bu zanaatı büyük bir ustalıkla sürdürmektedir. Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arılarla olan bu özel ilişkisinin, aile geleneğinden gelen bilgi ve tecrübelerle pekiştirildiğini anlatıyor. Sosyal medyada yayınladığı cesur arıcılık videolarıyla da dikkat çeken Yirmibeşoğlu, doğru koşullarda arıların insanlara zarar vermeyeceğinin altını çiziyor.

Yirmibeşoğlu'nun tehlikeli arıcılık deneyimleri

Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arı sokmalarının potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Arıların sahiplerini tanıma yeteneğine sahip olduğunu belirten Yirmibeşoğlu, arılarla olan etkileşimlerinde bu özelliği avantaja çevirdiğini ifade ediyor. Ancak, bu tür bir yaklaşımın herkes için uygun olmadığını, yanlış bir hareketin tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini belirtiyor.

Arıcılıkta dikkat edilmesi gereken noktalar

Arıcılık yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar üzerinde duran Yirmibeşoğlu, temiz kıyafetler ve doğal ortam koşullarının önemini vurguluyor. Sabun ve parfüm gibi yapay kokuların arıları rahatsız edebileceğini, güneşli ve sıcak havalarda arıların daha az agresif olduğunu anlatıyor. Yirmibeşoğlu, yağmurlu ve bulutlu havalarda arı kovanlarına yaklaşılmaması gerektiğini, çünkü bu durumun arıların saldırganlığını artırabileceğini ifade ediyor.

Arıcılıkta güvenlik önlemleri

Abdulkadir Yirmibeşoğlu'nun uyguladığı yöntemler, geleneksel arıcılık güvenlik normlarının dışında kalıyor. Uzmanlar, arı kovanlarına yaklaşırken tam koruyucu giysi, maske ve eldiven kullanılmasını önerirken, Yirmibeşoğlu'nun bu kuralları es geçtiği biliniyor. Arı sokması, alerjik reaksiyonlar ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği için, arıcılıkta yüksek dikkat ve uygun güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği vurgulanıyor.

'Arılara Üfleyen Adam' ve arıcılığa tutkusu

Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arıcılıkta gösterdiği cesur yöntemlerle tanınmasının yanı sıra, "arılara üfleyen adam" olarak da biliniyor. Arılarıyla kurduğu derin bağ, onun bu alandaki tutkusunu ve özgünlüğünü yansıtıyor. Fatsa'daki bu cesur arıcı, geleneksel arıcılık tekniklerine yeni bir bakış açısı getirerek, hem yerel hem de ulusal medyada dikkat çekmeyi başarıyor.