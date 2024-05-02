Batı Karadeniz’in serin suları ve yeşil doğasıyla ünlü tarihi ilçesi Devrek'te 85 yıldır yanan ateş

Batı Karadeniz’in serin suları ve yeşil doğasıyla ünlü tarihi ilçesi Devrek'te, bir esnaf dükkanının ateşi 85 yıldır hiç sönmedi. Burası, kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden Hüseyin Macit Çekeneci'nin atölyesi. Teknolojinin hızla ilerlediği ve birçok mesleki pratiğin unutulduğu bu çağda, Hüseyin Usta mesleğinin ateşini canlı tutmaya devam ediyor.

Bir Ustanın Mirası: Hüseyin Usta ve Kalaycılık Sanatı

Hüseyin Macit Çekeneci, 48 yıldır babasından devraldığı bu zanaatı icra ediyor. İlçede kalaycılık yapan sayısız ustanın var olduğu 1960'lar geride kaldı ve bugün Hüseyin Usta, bu nadir mesleği icra eden son iki ustadan biri haline geldi. Kendisi gibi usta olan babasının ardından tezgahın başına geçen Hüseyin Usta, zanaatını büyük bir özveri ve ustalıkla sürdürüyor.

Devrek'in Kalaycı Sokağında Eski Zamanların Yankısı

Hüseyin Usta, geçmişte Devrek'te kalaycıların sokağını çekiç seslerinin doldurduğu günleri yad ediyor. O günlerde sokağa girenlerin, çekiç seslerinin yarattığı gürültüden rahatsız olabileceğini söyleyen Çekeneci, şimdiyse bu seslerin yavaş yavaş azaldığını belirtiyor. Zamanla insanların bakır mutfak eşyalarını kullanmayı bırakmasıyla birlikte, bu sokakta işler de sessizleşti.

Sanatın Son Temsilcileri ve Çırak Sıkıntısı

Çekeneci, mesleğin sadece teknik bilgi ve beceri gerektirmediğini, aynı zamanda sanat olduğunu vurguluyor. Bakır eşyaların kalaylanma sürecinde, ustanın elinden 7-8 kez geçtiğini ve bu süreçte elde edilen lezzetin hiçbir alüminyum veya çelik tencerede bulunamayacağını belirtiyor. Ancak Hüseyin Usta'nın en büyük endişesi, kendisinden sonra bu sanatı devam ettirecek bir çırağın olmaması. Kalaycılık mesleğinin Türkiye'de yavaş yavaş kayboluşunu gözlemleyen Çekeneci, bu zanaatin geleceğini endişeyle düşünüyor.

Alevlerin Arasından Geleceğe Bir Çağrı

Zonguldak’ın bu köklü ilçesinde, Hüseyin Usta'nın ellerinde şekillenen kalaycılık sanatı, sadece bakır kapları değil, geçmişin ruhunu da koruyor. Onun atölyesindeki alevler, sadece metalin üzerinde değil, zanaatın geleceğine dair umutları da ısıtıyor. Hüseyin Usta'nın hikayesi, gelecek nesillere de ilham vererek, bu nadir mesleğin belki de bir gün yeniden canlanacağının umudunu veriyor.