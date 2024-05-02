Genç ve güzel Sivaslı kadın hakemler öyle bir şey yaptı ki... Sahada herkes mest oldu!

Sivas’ta, futbol sahaları artık daha farklı bir atmosfere sahip. Toplamda 35 kadın hakem, amatör liglerde düdük çalarak, kadınların yeşil sahalardaki başarısını ve saygınlığını gözler önüne seriyor. Kadın hakemlerin sahaya çıkmasıyla birlikte, küfür ve agresif tavırlar azalırken, centilmenlik ön plana çıkmaya başladı.

Kadın hakemlerin sayısı artıyor

Barış Yüksektepe, Sivas İl Hakem Kurulu Başkanı ve eski Süper Lig yardımcı hakemi, son yıllarda kadın hakem sayısının ciddi anlamda arttığını belirtiyor. Yüksektepe, 2018 yılında göreve başladığında sadece 2 kadın hakemin görev yaptığını, şu anda ise bu sayının 35’e ulaştığını ifade ediyor. Bu artış, dünya genelinde futbolun güncellenmesi ve kadınların spora olan ilgisinin artmasıyla bağlantılı.

Eğitim ve antrenmanlar devam ediyor

Kadın hakemler, haftada iki gün zorunlu antrenmanlarla kondisyonlarını erkek hakemlerle eşit düzeye getirmeye çalışıyorlar. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sağlanan aylık eğitim paketleriyle teorik bilgilerini pekiştiriyorlar. Yüksektepe, kadın hakemlerin sahadaki eğitimlerine de yoğun şekilde devam ettiklerini, kart gösterme teknikleri ve doğru pozisyon alma gibi konularda sürekli olarak geliştiklerini belirtiyor.

Sahada daha az küfür ve daha fazla saygı

Kadın hakemlerin maçları yönettiği zamanlarda, teknik direktörler ve oyuncuların daha sakin ve saygılı olduğu gözlemleniyor. Kadın hakemler sayesinde, tribünlerde küfür ve hakaret gibi olumsuz davranışlar azalırken, maçlar daha saygılı bir atmosferde geçiyor. Yüksektepe, toplumun kadınlara olan saygısının bu değişiklikte büyük rol oynadığını vurguluyor.

Kadın hakemlerden açıklamalar

Semanur Mamalı, Sivas’ta uzun süredir aktif olarak görev yapan kadın futbol hakemlerinden biri. 2018'de başlayan bu yolculukta, Mamalı ve arkadaşlarının azimli çalışmaları sayesinde kadın hakem sayısı arttı ve sporun bu dalında daha iyi imkanlara kavuştular. Gülseren Kurtoğlu ise, futbol hakemliği için voleybolu bırakmış bir başka başarılı isim. Kurtoğlu, futbol hakemliğine başladıktan sonra spora olan ilgisinin arttığını ve bu alanda kendini geliştirdiğini belirtiyor.

İlayda Özmen: Genç ve azimli bir hakem

İlayda Özmen, küçük yaşlardan itibaren hakemliğe ilgi duyan genç bir hakem. Özmen, voleybol ve basketbol gibi spor dallarıyla ilgilendi ancak hiçbiri ona hakemlik kadar iyi gelmediğini ifade ediyor. Hedefinin, Sivas'ı kadın hakemler alanında en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten Özmen, bu yolda başarılı olmak için çok çalışıyor.