02 May 2024 - 21:00- Gündem G:

Uygun Fiyatlı Para Sayma Makinesi BİM'de

BİM, iş dünyasına yönelik para sayma makinesini piyasaya sürdü. 1.990 TL fiyatıyla ve dakikada 1000 banknot sayma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Osman Aykan
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Uygun Fiyatlı Para Sayma Makinesi BİM'de mask
Uygun Fiyatlı Para Sayma Makinesi BİM'de
Uygun Fiyatlı Para Sayma Makinesi BİM'de
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Teknik özellikler ve fiyat bilgisi

Uygun Fiyatlı Para Sayma Makinesi BİM'de

BİM'in sunmuş olduğu para sayma makinesi, dakikada 1000 banknot sayabilme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, farklı para birimlerini tanıyabilme ve deste yapma gibi özelliklere sahip. Cihazın satış fiyatı ise 1.990 TL olarak belirlendi. Üstelik BİM, bu ürüne özel olarak 6 taksit imkanı da sunuyor.

Pazardaki yeri ve rakiplerle karşılaştırmaUygun Fiyatlı Para Sayma Makinesi BİM'de

Piyasada benzer özelliklere sahip diğer cihazlarla karşılaştırıldığında BİM'in para sayma makinesi, uygun fiyatı ve yüksek teknik kapasitesi ile öne çıkıyor. Bu cihaz, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir seçenek olarak görülüyor.

Sonuç ve tüketici geri bildirimleriUygun Fiyatlı Para Sayma Makinesi BİM'de

Ürünün piyasaya sürülmesiyle, BİM müşterilerinden olumlu geri dönüşler almaya başladı. Bu cihazın, işletmelerin nakit yönetimi süreçlerini basitleştirmesi bekleniyor.

02 May 2024 - 21:00 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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