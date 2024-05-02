Uygun Fiyatlı Para Sayma Makinesi BİM'de

Teknik özellikler ve fiyat bilgisi
BİM'in sunmuş olduğu para sayma makinesi, dakikada 1000 banknot sayabilme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, farklı para birimlerini tanıyabilme ve deste yapma gibi özelliklere sahip. Cihazın satış fiyatı ise 1.990 TL olarak belirlendi. Üstelik BİM, bu ürüne özel olarak 6 taksit imkanı da sunuyor.
Pazardaki yeri ve rakiplerle karşılaştırma
Piyasada benzer özelliklere sahip diğer cihazlarla karşılaştırıldığında BİM'in para sayma makinesi, uygun fiyatı ve yüksek teknik kapasitesi ile öne çıkıyor. Bu cihaz, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir seçenek olarak görülüyor.
Sonuç ve tüketici geri bildirimleri
Ürünün piyasaya sürülmesiyle, BİM müşterilerinden olumlu geri dönüşler almaya başladı. Bu cihazın, işletmelerin nakit yönetimi süreçlerini basitleştirmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.