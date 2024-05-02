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Kızıl Goncalar'da büyük sürpriz: Cüneyd'in babası geliyor!

NOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi "Kızıl Goncalar" yeni sezona bomba gibi bir haberle giriyor. Dizinin sevilen karakteri Cüneyd'in babası Vahit rolü için bakın hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kızıl Goncalar'da büyük sürpriz: Cüneyd'in babası geliyor! mask
Kızıl Goncalar'da büyük sürpriz: Cüneyd'in babası geliyor!
Kızıl Goncalar'da büyük sürpriz: Cüneyd'in babası geliyor!
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Yeni Karakter, Yeni Heyecanlar

Kızıl Goncalar dizisine yeni katılan Tolga Tekin, dizide Cüneyd'in babası Vahit karakterini canlandıracak. Özkan karakteriyle "Paramparça" dizisinde büyük beğeni toplayan Tekin, bu kez de Vahit karakteriyle izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor. Vahit'in diziye dahil oluşu, 18. bölüm itibarıyla gerçekleşecek ve dizideki dengeleri değiştirecek.

Kızıl Goncalar'da büyük sürpriz: Cüneyd'in babası geliyor!

Gold Film'den Titiz Çalışma

Gold Film, Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonu için titiz bir çalışma yürüttü. Cüneyd'in babası Vahit karakteri için yapılan seçmeler sonucunda, Tolga Tekin ile anlaşmaya varıldı. Gold Film, bu önemli rol için deneyimli ve başarılı bir ismi tercih ederek dizinin kalitesini artırmayı hedefliyor.Kızıl Goncalar'da büyük sürpriz: Cüneyd'in babası geliyor!

Ekip Tamam, Heyecan Başlıyor!

Kızıl Goncalar'ın zengin oyuncu kadrosuna yeni katılan Tolga Tekin, Özcan Deniz, Özgü Namal, Erkan Avcı, Şerif Erol, Sitare Akbaş ve Hazal Türesan gibi isimlerle birlikte yeni sezonda da seyirciyle buluşacak. Her hafta performanslarıyla hayranlık uyandıran oyuncular, Vahit karakterinin katılımıyla daha da güçlenecek.Kızıl Goncalar'da büyük sürpriz: Cüneyd'in babası geliyor!

Bu heyecan verici gelişme, dizinin takipçilerini daha şimdiden yeni bölümleri iple çekmeye başladı bile. "Kızıl Goncalar" yeni sezonda da NOW TV'de izleyicilerle buluşacak.

# zengin

02 May 2024 - 13:52 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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