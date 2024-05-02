Migros’ta fırsatlar bitmiyor 1 Alana 1 Bedava kampanyası yeniden başladı!

Migros, tüketicilere büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Zincir market, popüler "1 alana 1 bedava" kampanyasını büyük bir ilgiyle yeniden başlattı. Bu özel kampanya, yalnızca 6 gün sürecek dev indirimleri de beraberinde getiriyor. İşte detaylar...

Anneler Gününe Özel İndirimler Dikkat Çekiyor

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Migros, Anneler Günü'ne özel olarak anne ve bebek ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor. Bu özel indirim, özellikle genç aileler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor. Migros'ta ayçiçek yağı, labne peyniri, sucuk ve Fairy bulaşık makinesi deterjanı gibi ürünlerde de büyük indirimler uygulanıyor.

Tekrarlanan Kampanyalar ve Müşteri Memnuniyeti

Migros'un "1 alana 1 bedava" kampanyası, tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmesi sebebiyle tekrar hayata geçirildi. Bu kampanya, Migros'un müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Market zinciri, bu tarz kampanyalarla hem ürün çeşitliliğini artırıyor hem de alışveriş deneyimini zenginleştiriyor.

Sınırlı Süreli Fırsatlar: 6 Gün Boyunca Sürecek İndirimler

Migros'un Mayıs ayına özel indirimleri, sadece 6 gün boyunca geçerli olacak. Bu kısa süre, fırsatlardan yararlanmak isteyen tüketiciler için bir acele gerektiriyor. Bu süre zarfında, Migros müşterileri birbirinden değerli ürünlerde avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma şansını yakalayacak.

Bu özel indirim dönemi, Migros'un tüketicilerine sunduğu değeri ve piyasadaki rekabetçi avantajını pekiştiriyor. Alışveriş severler, bu fırsatları değerlendirmek için Migros mağazalarına akın ediyor. Mayıs ayının ilk günlerinde başlayan bu kampanya, Migros'un müşteri odaklı yaklaşımının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

iŞTE MİGROS'UN DEV İNDİRİMLERİ

- Tahsildaroğlu Torba Lor Peyniri 350 G 49,95 TL ( 1 alana 1 bedava)

-Clear Men Scalp Pro Saç Dökülmesine Karşı Serum 70 ml: 279,95 TL ( 1 alana 1 bedava)

-Clear Scalpceuticals Saç Dökülmesine Karşı Krem 170 ml: 179,95 TL ( 1 alana 1 bedava)

-Clear Scalpceuticals Saç Dökülmesine Karşı Serum 45 ml: 239,95 TL ( 1 alana 1 bedava)

- Prima Aktif Bebek Aylık Fırsat Paket 3 Beden Mıdı 6-10 Kg 156'lı: 845,95 TL

-Prima Bebek Bezi Premium Care 2 Numara 60'lı 4-8 kg Ekonomik Paket: 419 TL

-Johnson’s Baby Şampuan 750 Ml + 200 Ml Avantaj Paketi: 87,47 TL

-Uni Baby Aktif Islak Mendil 72'li: 18,95 TL

-Minies Bebek Bezi Extra Large 6 Beden 15-27 Kg 28 Adet: 124,95 TL(2. üründe yüzde 20 indirim)

-Hipp Organik Sütlaç 125 G: 39,16 TL

-Hipp Organik Kivili Muzlu Armut Püresi 100 G: 47,16 TL

-Aptamil Çocuk Devam Sütü 4 800 G + Aptamil Çocuk Devam Sütü 4 350 G: 496,96 TL

-Fairy 36 Yıkama Bulaşık Makinesi Deterjanı: 144,95 TL

-Orkide Ayçiçek Yağı : 89,95 TL