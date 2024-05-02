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Bolu Mengen'de trafik kazası! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bolu Mengen'de meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, yoğun trafik güzergahı Ankara-Zonguldak yolunda gerçekleşti.

Anadolu Ajansı
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Bolu Mengen'de trafik kazası! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı mask
Bolu Mengen'de trafik kazası! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu Mengen'de trafik kazası! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kaza Detayları: Bolu Mengen'de Trafik Kazası

Bolu'nun Mengen ilçesi, trafik kazalarına sahne olmaya devam ediyor. Ankara-Zonguldak kara yolu üzerinde meydana gelen son kaza, yerel saatle sabah erken saatlerde gerçekleşti. Zonguldak istikametine doğru seyir halinde olan Cihan Ç.'nin kontrolündeki 22 EH 083 plakalı otomobil, Yumrutaş köyü yakınlarında, plakası 06 DKH 457 olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıktı ve ağır hasar aldı.

Bolu Mengen'de trafik kazası! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Acil Servis Müdahalesi ve Hastane Sevki

Olay yerine ihbar üzerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yapmak üzere müdahalede bulundu. Yaralı sürücü, Mengen İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, daha donanımlı olan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Bolu Mengen'de trafik kazası! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza Sonrası Trafik Durumu

Kaza nedeniyle Ankara-Zonguldak kara yolu, Yumrutaş köyü mevkiinde bir süre trafiğe kapandı. Trafik ekipleri, araçların kaldırılması ve güvenli bir geçişin sağlanması için çalışmalarını hızlandırdı. Bölge sakinleri ve sürücüler, alternatif yolları kullanarak seyahatlerine devam ettiler.Bolu Mengen'de trafik kazası! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

# ankara, trafik, otomobil, polis, kaza

02 May 2024 - 14:48 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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