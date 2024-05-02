ATM’lerde yeni para politikası

ATM çekim limitlerinde artış

2024 yılının başından itibaren, bankalar günlük para çekim limitlerini 10 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarmayı planlıyor. Bu adım, yılın ilk aylarında yaşanan yüksek enflasyon oranlarına karşı bir önlem olarak görülüyor. Ancak, bankaların bu işlemlere uyguladığı yüksek komisyonlar da eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

ATM’lerde küçük banknotlara veda

Bankalar, artan talep karşısında ATM'lerde 10 ve 20 TL gibi küçük banknotları kaldırma kararı aldı. Bu banknotlar yerine, daha büyük coupürler olan 200, 100 ve 50 TL'lik banknotlar ATM'lerde yer alacak. Bu değişiklik, özellikle günlük nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük bir değişim anlamına geliyor.

Fiziki altın alımında zorluklar artıyor

Bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranları ve makas aralıkları, vatandaşları fiziki altın alımına yönlendiriyor. Ancak, çeyrek altın alımlarında bile yüksek komisyonlar nedeniyle, vatandaşlar nakit para kullanımına daha fazla yönelmek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle kuyumcu sektöründe kartlı işlemlerde büyük maliyet farklarına yol açıyor.

Vatandaşlardan limit artışı talebi

Günlük nakit çekim limitlerinin yetersiz kaldığı bu dönemde, vatandaşlar daha yüksek limitler talep ediyor. Mevcut limitlerle yalnızca iki çeyrek altın alabilen vatandaşlar, yatırım ve büyük ödemeler için daha esnek çözümler istiyor.

Bankacılık sektöründe adaptasyon süreci

Bankalar, müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve enflasyonun etkilerini azaltmak için yeni stratejiler geliştiriyor. Bu süreçte, ATM hizmetlerindeki bu büyük değişiklikler, hem bankacılık sektörüne hem de vatandaşlara adaptasyon zorunluluğu getiriyor.