3 Mayıs Cuma 2024 Hava Durumu; Türkiye'nin çoğu bölgesinde yağışlı ve bulutlu hava!

Türkiye'nin Çoğu Şehrinde Yağmurlu Bir Gün

3 Mayıs Cuma günü, Türkiye'nin birçok şehri sağanak yağışlar ve yağmur geçişleri ile nemli bir havaya sahne olacak.

Bolu ve Düzce'de Sağanak Yağışlar Etkili Olacak

Bolu'da gün boyunca sağanak yağışların etkisi altında kalacak, sıcaklıklar 9°C ile 18°C arasında değişecek. Düzce'de ise sağanak yağışlarla beraber sıcaklıklar 12°C'den 20°C'ye kadar yükselecek.

Marmara Bölgesi'nde Yağmur ve Sağanaklar

Sakarya'da yağmur geçişleri gözlenecek, sıcaklık 11°C ile 21°C arasında değişkenlik gösterecek. Kocaeli'nde de sağanak yağışlar bekleniyor ve sıcaklık 11°C ile 21°C arasında olacak. İstanbul ise daha ılıman bir gün geçirecek; parçalı bulutlu hava ile en düşük 15°C, en yüksek 20°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta Yağmurlu Bir Gün

Karabük'te de sağanak yağışların hakim olacağı tahmin ediliyor, sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında değişecek. Bartın ve Zonguldak'ta yağmur geçişleri yaşanacak; Bartın'da sıcaklıklar 12°C ile 18°C, Zonguldak'ta ise 11°C ile 16°C arasında olacak.

Ankara'da Bulutlar Arasında Güneş Yer Yer Gözükecek

Başkent Ankara'da ise daha kuru bir gün bekleniyor. Hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar 11°C ile 21°C arasında değişecek.

3 Mayıs Cuma - Hava Durumu

Bolu: Sağanak yağışlı, en düşük 9°C, en yüksek 18°C

Düzce: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 20°C

Sakarya: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 21°C

Kocaeli: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 21°C

Karabük: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 20°C

Bartın: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 18°C

Zonguldak: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 16°C

Ankara: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 21°C

İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 15°C, en yüksek 20°C