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Global petrol piyasasında son durum: fiyatlar nereye gidiyor?

Son günlerde global petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüş, akaryakıt sektöründe indirim beklentilerini canlandırdı.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Global petrol piyasasında son durum: fiyatlar nereye gidiyor? mask
Global petrol piyasasında son durum: fiyatlar nereye gidiyor?
Global petrol piyasasında son durum: fiyatlar nereye gidiyor?
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Brent petrolde önemli gerileme

Geçen haftayı 89,50 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol, bu haftaki işlemlerde 83,50 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatları, 2 Mayıs itibarıyla yaklaşık yüzde 6,50 oranında bir değer kaybına uğradı, bu da yaklaşık son yedi haftanın en düşük seviyelerine işaret ediyor.

Global petrol piyasasında son durum: fiyatlar nereye gidiyor?

Jeopolitik gelişmeler ve petrol stoklarındaki artış

İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakereleri ve ABD'nin bu sürece verdiği destek, petrol piyasalarında fiyatların düşmesine yardımcı oldu. Ayrıca, ABD'de beklenenden fazla artan ham petrol stokları da fiyatları aşağı çekti.Global petrol piyasasında son durum: fiyatlar nereye gidiyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yansımalar

Döviz kurlarındaki stabil seyir ve global petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’de benzin ve dizel yakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. Şu anda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43,65 TL, dizelin ise 41,03 TL olarak kaydediliyor.Global petrol piyasasında son durum: fiyatlar nereye gidiyor?

OPEC+ ve FED'in rolü

OPEC+ ülkelerinin arz kısıtlamalarını Haziran sonuna kadar sürdürme kararı ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını mevcut yüksek seviyelerde tutma planı, petrol piyasalarında daha fazla fiyat düşüşünü sınırlayabilir.

# istanbul, türkiye, destek

02 May 2024 - 20:00 - Ekonomi

Mahreç  Sadiye Dura

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