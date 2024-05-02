Global petrol piyasasında son durum: fiyatlar nereye gidiyor?

Brent petrolde önemli gerileme
Geçen haftayı 89,50 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol, bu haftaki işlemlerde 83,50 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatları, 2 Mayıs itibarıyla yaklaşık yüzde 6,50 oranında bir değer kaybına uğradı, bu da yaklaşık son yedi haftanın en düşük seviyelerine işaret ediyor.
Jeopolitik gelişmeler ve petrol stoklarındaki artış
İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakereleri ve ABD'nin bu sürece verdiği destek, petrol piyasalarında fiyatların düşmesine yardımcı oldu. Ayrıca, ABD'de beklenenden fazla artan ham petrol stokları da fiyatları aşağı çekti.
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yansımalar
Döviz kurlarındaki stabil seyir ve global petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’de benzin ve dizel yakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. Şu anda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43,65 TL, dizelin ise 41,03 TL olarak kaydediliyor.
OPEC+ ve FED'in rolü
OPEC+ ülkelerinin arz kısıtlamalarını Haziran sonuna kadar sürdürme kararı ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını mevcut yüksek seviyelerde tutma planı, petrol piyasalarında daha fazla fiyat düşüşünü sınırlayabilir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.