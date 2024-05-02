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Bir yeryüzü cenneti olan Mudurnu'nun büyüleyici animasyonu sosyal medyada yeniden popüler!

Mudurnu Kaymakamlığı tarafından 8 yıl önce hazırlanan ve "Bir dünya Mudurnu" mottosuyla yankı bulan animasyon filmi, sosyal medyada yeniden popüler oldu. Animasyon sizleri bir yeryüzü cenneti olan  ve Mudurnu'nun tarihi güzelliklerini keşfetmeye çağırıyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bir yeryüzü cenneti olan Mudurnu'nun büyüleyici animasyonu sosyal medyada yeniden popüler! mask
Bir yeryüzü cenneti olan Mudurnu'nun büyüleyici animasyonu sosyal medyada yeniden popüler!
Bir yeryüzü cenneti olan Mudurnu'nun büyüleyici animasyonu sosyal medyada yeniden popüler!
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Sosyal Medyada Yeniden Gündemde

Mudurnu, Bolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerle dolu ilçesi, sosyal medyada yeniden popüler bir konu haline geldi. Sekiz yıl önce, dönemin Mudurnu Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'in öncülüğünde hazırlanan ve ilçenin tanıtımına katkıda bulunan "Mudurnu Animasyonu" sosyal medyada tekrar yayınlandı. Kısa sürede büyük ilgi gören bu animasyon, çok sayıda izlenme ve beğeni topladı.

Bir yeryüzü cenneti olan Mudurnu'nun büyüleyici animasyonu sosyal medyada yeniden popüler!

Mudurnu'nun Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri

"Doğu Marmara Kalkınma Ajansı" desteğiyle hayata geçirilen bu proje, Mudurnu'nun tarihi ve turistik değerlerini anlatıyor. İlçenin otantik ve mistik dokusunu vurgulayan animasyon hem yerli hem de yabancı gezginleri Mudurnu'ya davet ediyor. İki dakika on beş saniyelik bu animasyon filmi, ilçenin bir yeryüzü cenneti olarak tanıtılmasına olanak sağlıyor.

Bir yeryüzü cenneti olan Mudurnu'nun büyüleyici animasyonu sosyal medyada yeniden popüler!

Mudurnu'nun Doğal ve Tarihi Mirası

Mudurnu, eski Türk evleri, Armutçular Konağı ve Keyvanlar Konağı gibi mimari yapılarıyla dikkat çekiyor. "Kentsel Sit Alanı" olarak ilan edilen bu ilçe, Türk sivil mimarisinin en güzel örneklerini sunuyor. Ayrıca, Mudurnu'daki Abant Gölü, Sülük Gölü gibi doğal güzellikler ve çeşitli kültürel etkinliklerle ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunar.

Bir yeryüzü cenneti olan Mudurnu'nun büyüleyici animasyonu sosyal medyada yeniden popüler!

Sağlık Turizmi ve Mudurnu'nun Kaplıcaları

Mudurnu, sağlık turizmi açısından da önemli bir destinasyondur. Babas Kaplıcası ve Sarot Kaplıcası gibi termal kaynaklar, metabolizma hastalıkları ve diyabet üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. Ayrıca, ilçenin eski konakları, tarih öncesi ihtişamıyla dikkat çekerken, Mudurnu 2014 yılında "Mudurnu Tarihi Ahi Kenti" adıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir.

# mudurnu, tarih

02 May 2024 - 22:00 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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