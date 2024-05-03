Bolu Belediyesi'nde sosyal medya etkileşimleri ve işten çıkarma iddiaları

Bolu CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu Belediyesi çalışanlarının sosyal medya üzerindeki siyasi beğenileri nedeniyle işten çıkarıldığına dair iddialara Gündem Medya Yayın Gurubu’nda Gazeteci Arzu Sarı’nın sunduğu yayında cevap verdi. Karagöz, bu tür iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve Bolu Belediyesi'nin herhangi bir siyasi baskı uygulamadığını açıkça ifade etti.

“Bolu Belediyesi’nde sadece Türk Bayrağı olur”

31 Mart Yerel Seçimleri sırasında dile getirilen ve partiler tarafından Bolu Belediyesi üzerinde siyasi semboller kullanılacağı yönündeki iddiaların hiçbirinin gerçekleşmediğini belirten Karagöz, belediyenin sadece Türk Bayrağı ile temsil edildiğini vurguladı. Bu durum, belediyenin siyasi etkilerden bağımsız olarak hareket ettiğinin bir göstergesi olarak öne çıktı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Açıklama Beklentisi

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın iddialara yakında açıklama yapması beklenirken, Karagöz, Özcan'ın şeffaf ve adil yönetim anlayışını öne çıkardı. Ayrıca, işten çıkarıldığı iddia edilen kişilerden birinin hala görevde olduğunu ve bu kişinin kendi yakın çevresinden biri olduğunu dile getirerek iddiaları çürüttü.

MHP Yetkilileri ile diyalog ve yanlış anlaşılmalar

Karagöz, MHP yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde, konunun yanlış anlaşıldığını ve asıl durumu yansıtmadığını teyit ettiklerini belirtti.

Parti ve Belediye Yönetimi Arasındaki Ayrım

CHP İl Başkanı, siyasi parti yönetimi ile belediye yönetiminin kesin çizgilerle ayrıldığını ve Bolu Belediyesi'nin yalnızca kamu hizmetine odaklandığını açıkladı. Belediyenin herhangi bir parti sembolü taşımadan, sadece Türk Bayrağı ile temsil edilmesi, bu ayrımın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Siyaset üstü yönetim anlayışı

Karagöz, Bolu Belediyesi'nin şeffaf ve adil bir yönetim sergilediğini, bu sayede hem siyasi partilerin hem de vatandaşların güvenini kazandığını ifade etti. Belediyenin siyaset üstü yaklaşımı, halka hizmet etmeye odaklanarak devam ediyor.