2024 Nisan Ayında Borsada yükselen ve düşen yıldızlar

Borsa İstanbul'da Nisan raporu
Borsa İstanbul, 2024 Nisan ayının üçüncü haftasında kayda değer bir yükselişle dikkat çekti. BIST 100 endeksi, %5'lik bir artışla 9956 puanlık yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu performans, yatırımcıların yüzünü güldürürken, piyasadaki hareketliliği de gözler önüne serdi.
Faiz kararları ve ekonomik göstergelerin etkisi
Hafta boyunca, Türkiye Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı piyasaları etkiledi. Ayrıca, tüketici güven endeksi gibi ekonomik göstergeler de piyasaların yönü üzerinde belirleyici oldu. Hazine ve Maliye Bakanı'nın ekonomik sıkılaşma açıklamaları, yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.
Haftanın en çok kazandıran hisseleri
Bu hafta borsada göze çarpan kazananlar arasında YGYO, EDIP ve MRGYO yer aldı. Yeşil GYO (YGYO), hafta içinde %46'lık bir artışla 8,25 TL'ye yükselerek, en çok değer kazanan hisse oldu. Edip Gayrimenkul (EDIP) ve Martı GYO (MRGYO) da sırasıyla %46 ve %33'lük artışlarla yatırımcılarının yüzünü güldürdü.
Dikkat çeken diğer kazananlar
Margun Enerji (MAGEN) ve Metemtur Yatırım (METUR), %29 oranında artış göstererek, haftanın kazandıran hisseleri arasında yer aldılar. Bu şirketlerin hisse senetleri, sırasıyla 25,40 TL ve 16,78 TL seviyelerine ulaştı.
Haftanın en çok kaybettiren hisseleri
Buna karşın, Beşiktaş (BJKAS) %34'lük bir düşüşle en çok değer kaybeden hisse oldu ve 58,70 TL'ye geriledi. Batısoke Çimento (BSOKE) ve Prizma Press Matbaacılık (PRZMA) ise sırasıyla %14 ve %13 oranında değer kaybederek, haftanın kaybettirenleri arasında yer aldılar.
Piyasa dinamiklerinin değerlendirilmesi
Bu haftaki borsa hareketliliği, yatırımcılara hisse senedi seçimlerinde dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Yatırımcılar, hem kazananlar hem de kaybettirenler üzerinden piyasa trendlerini ve sektörel performansları değerlendirerek, portföylerini daha bilinçli bir şekilde yönetebilirler.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.