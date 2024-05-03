- Ekonomi

2024 Nisan Ayında Borsada yükselen ve düşen yıldızlar

Nisan 2024 haftası, Borsa İstanbul'da hangi hisselerin yükseldiğini ve hangilerinin düştüğünü keşfedin. Yatırımcıların bu hafta kazandıran ve kaybettiren hisseler hakkında derinlemesine analizleri ve piyasa trendleri haberimizde…

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
2024 Nisan Ayında Borsada yükselen ve düşen yıldızlar mask
2024 Nisan Ayında Borsada yükselen ve düşen yıldızlar
2024 Nisan Ayında Borsada yükselen ve düşen yıldızlar
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Borsa İstanbul'da Nisan raporu

Borsa İstanbul, 2024 Nisan ayının üçüncü haftasında kayda değer bir yükselişle dikkat çekti. BIST 100 endeksi, %5'lik bir artışla 9956 puanlık yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu performans, yatırımcıların yüzünü güldürürken, piyasadaki hareketliliği de gözler önüne serdi.

2024 Nisan Ayında Borsada yükselen ve düşen yıldızlar

Faiz kararları ve ekonomik göstergelerin etkisi

Hafta boyunca, Türkiye Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı piyasaları etkiledi. Ayrıca, tüketici güven endeksi gibi ekonomik göstergeler de piyasaların yönü üzerinde belirleyici oldu. Hazine ve Maliye Bakanı'nın ekonomik sıkılaşma açıklamaları, yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.2024 Nisan Ayında Borsada yükselen ve düşen yıldızlar

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

Bu hafta borsada göze çarpan kazananlar arasında YGYO, EDIP ve MRGYO yer aldı. Yeşil GYO (YGYO), hafta içinde %46'lık bir artışla 8,25 TL'ye yükselerek, en çok değer kazanan hisse oldu. Edip Gayrimenkul (EDIP) ve Martı GYO (MRGYO) da sırasıyla %46 ve %33'lük artışlarla yatırımcılarının yüzünü güldürdü.2024 Nisan Ayında Borsada yükselen ve düşen yıldızlar

Dikkat çeken diğer kazananlar

Margun Enerji (MAGEN) ve Metemtur Yatırım (METUR), %29 oranında artış göstererek, haftanın kazandıran hisseleri arasında yer aldılar. Bu şirketlerin hisse senetleri, sırasıyla 25,40 TL ve 16,78 TL seviyelerine ulaştı.2024 Nisan Ayında Borsada yükselen ve düşen yıldızlar

Haftanın en çok kaybettiren hisseleri

Buna karşın, Beşiktaş (BJKAS) %34'lük bir düşüşle en çok değer kaybeden hisse oldu ve 58,70 TL'ye geriledi. Batısoke Çimento (BSOKE) ve Prizma Press Matbaacılık (PRZMA) ise sırasıyla %14 ve %13 oranında değer kaybederek, haftanın kaybettirenleri arasında yer aldılar.2024 Nisan Ayında Borsada yükselen ve düşen yıldızlar

Piyasa dinamiklerinin değerlendirilmesi

Bu haftaki borsa hareketliliği, yatırımcılara hisse senedi seçimlerinde dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Yatırımcılar, hem kazananlar hem de kaybettirenler üzerinden piyasa trendlerini ve sektörel performansları değerlendirerek, portföylerini daha bilinçli bir şekilde yönetebilirler.

# istanbul, nisan, türkiye

03 May 2024 - 10:00 - Ekonomi

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL