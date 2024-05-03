2024 Nisan Ayında Borsada yükselen ve düşen yıldızlar

Borsa İstanbul'da Nisan raporu

Borsa İstanbul, 2024 Nisan ayının üçüncü haftasında kayda değer bir yükselişle dikkat çekti. BIST 100 endeksi, %5'lik bir artışla 9956 puanlık yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu performans, yatırımcıların yüzünü güldürürken, piyasadaki hareketliliği de gözler önüne serdi.

Faiz kararları ve ekonomik göstergelerin etkisi

Hafta boyunca, Türkiye Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı piyasaları etkiledi. Ayrıca, tüketici güven endeksi gibi ekonomik göstergeler de piyasaların yönü üzerinde belirleyici oldu. Hazine ve Maliye Bakanı'nın ekonomik sıkılaşma açıklamaları, yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

Bu hafta borsada göze çarpan kazananlar arasında YGYO, EDIP ve MRGYO yer aldı. Yeşil GYO (YGYO), hafta içinde %46'lık bir artışla 8,25 TL'ye yükselerek, en çok değer kazanan hisse oldu. Edip Gayrimenkul (EDIP) ve Martı GYO (MRGYO) da sırasıyla %46 ve %33'lük artışlarla yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Dikkat çeken diğer kazananlar

Margun Enerji (MAGEN) ve Metemtur Yatırım (METUR), %29 oranında artış göstererek, haftanın kazandıran hisseleri arasında yer aldılar. Bu şirketlerin hisse senetleri, sırasıyla 25,40 TL ve 16,78 TL seviyelerine ulaştı.

Haftanın en çok kaybettiren hisseleri

Buna karşın, Beşiktaş (BJKAS) %34'lük bir düşüşle en çok değer kaybeden hisse oldu ve 58,70 TL'ye geriledi. Batısoke Çimento (BSOKE) ve Prizma Press Matbaacılık (PRZMA) ise sırasıyla %14 ve %13 oranında değer kaybederek, haftanın kaybettirenleri arasında yer aldılar.

Piyasa dinamiklerinin değerlendirilmesi

Bu haftaki borsa hareketliliği, yatırımcılara hisse senedi seçimlerinde dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Yatırımcılar, hem kazananlar hem de kaybettirenler üzerinden piyasa trendlerini ve sektörel performansları değerlendirerek, portföylerini daha bilinçli bir şekilde yönetebilirler.