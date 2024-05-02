Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever isyan etti  'Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten bıktım!

Fotoğraflarda Benzerlik Var Mı?

Sever, bazı fotoğraflarda ve anlarda Afra Saraçoğlu ile benzerlikler gördüğünü kabul ediyor ancak bu benzerliğin her zaman geçerli olmadığını vurguluyor. Paylaştığı videoda, "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum," dedi.

"Lütfen Artık Benzetmeyin" Çağrısı

Sever'in takipçilerine yaptığı çağrı, oldukça net bir mesaj içeriyor: "Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni." Genç oyuncu, bu sürekli kıyaslamaların kendisini yorduğunu ve artık bu benzetmelere son verilmesini istiyor. Sever'in bu isyanı, takipçileri tarafından geniş yankı buldu ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal Medya Destek Veriyor

Alisa Sezen Sever'in bu açık ve dürüst paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük destek gördü. Takipçileri, Sever'in bu çağrısına saygı gösterilmesi gerektiğini ve her insanın kendi başarısı ile tanınması gerektiğini vurguladılar.

'Bahar' dizisindeki Umay karakteri ile tanınan Alisa Sezen Sever, kendisini sıkça Afra Saraçoğlu'na benzetilmesinden rahatsız. Sever, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu benzetmelerden yorulduğunu ve artık son bulmasını istediğini belirtti.