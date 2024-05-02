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Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever isyan etti  'Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten bıktım!

'Bahar' dizisinde Umay karakterini başarıyla canlandıran genç oyuncu Alisa Sezen Sever, sosyal medya üzerinden bir video yayınladı. Video paylaşımında, sıklıkla 'Yalı Çapkını' dizisinin sevilen oyuncusu Afra Saraçoğlu'na benzetilmesine olan tepkisini dile getirdi. Sever, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade etti.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever isyan etti  'Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten bıktım! mask
Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever isyan etti  'Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten bıktım!
Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever isyan etti  'Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten bıktım!
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Fotoğraflarda Benzerlik Var Mı?

Sever, bazı fotoğraflarda ve anlarda Afra Saraçoğlu ile benzerlikler gördüğünü kabul ediyor ancak bu benzerliğin her zaman geçerli olmadığını vurguluyor. Paylaştığı videoda, "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum," dedi.

Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever isyan etti  'Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten bıktım!

"Lütfen Artık Benzetmeyin" Çağrısı

Sever'in takipçilerine yaptığı çağrı, oldukça net bir mesaj içeriyor: "Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni." Genç oyuncu, bu sürekli kıyaslamaların kendisini yorduğunu ve artık bu benzetmelere son verilmesini istiyor. Sever'in bu isyanı, takipçileri tarafından geniş yankı buldu ve sosyal medyada hızla yayıldı.Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever isyan etti  'Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten bıktım!

Sosyal Medya Destek Veriyor

Alisa Sezen Sever'in bu açık ve dürüst paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük destek gördü. Takipçileri, Sever'in bu çağrısına saygı gösterilmesi gerektiğini ve her insanın kendi başarısı ile tanınması gerektiğini vurguladılar.Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever isyan etti  'Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten bıktım!

'Bahar' dizisindeki Umay karakteri ile tanınan Alisa Sezen Sever, kendisini sıkça Afra Saraçoğlu'na benzetilmesinden rahatsız. Sever, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu benzetmelerden yorulduğunu ve artık son bulmasını istediğini belirtti.

# Medya, destek

02 May 2024 - 17:07 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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