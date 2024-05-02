Bolu Ziraat Odası’ndan çiftçiye duyuru!

Bolu Ziraat Odası’ndan sevindirici haber

Bolu Ziraat Odası, 2024 yılında gerçekleştirilecek yem bitkileri desteklemeleri için başvuruların başladığını duyurdu. Bölgedeki çiftçilere sunulan bu fırsat, çeşitli yem bitkilerinin ekimi ve bakımı için finansal destek sağlamayı amaçlıyor.

Desteklenecek yem bitkileri nelerdir?

Destek programı, Bolu’nun ekolojik şartlarına uygun birçok yem bitkisini kapsıyor. Yulaf ve tritikale başta olmak üzere, Macar fiği, fiğ, burçak, mürdümük, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi ve yem baklası gibi çeşitler desteklemeye dahil edilmiştir.

Başvuru tarihleri ve koşullar

Çiftçiler, iki farklı kategori altında başvuru yapabileceklerdir. İlkbahar dönemi için, yulaf ve tritikale gibi bitkilerin yeşil ot olarak hasat edilmesi veya otlatılması için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024'tür. Silajlık mısır, yonca, korunga ve yapay çayır mera ekilişleri için ise son tarih 31 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir.

Başvuru süreci nasıl işler?

Başvurular, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü aracılığıyla alınacaktır. Çiftçilerin, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmaları ve yem bitkisi ekilişi gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Başvuru formu ve diğer gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi, ilgili müdürlüklerden sağlanabilir.

Desteklemenin amacı nedir?

Bu desteklemeler, bölgedeki yem bitkileri çeşitliliğini artırarak, çiftçilere ekonomik destek sağlama ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etme amacını taşımaktadır. Aynı zamanda, bölgesel ekolojik dengenin korunması ve tarımın çevresel etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Fırsatı değerlendirin

Bolu ve çevresindeki çiftçiler için değerli bir destek olan bu program, yem bitkilerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yetiştirilmesini kolaylaştıracaktır. Çiftçilerin başvuru sürecine aktif olarak katılmaları, bu fırsattan maksimum derecede yararlanmalarını sağlayacaktır.