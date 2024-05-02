Mars Koç’a Geçiyor, İlişkilerde Büyük Değişim! Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları (1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

Nuray Sayarı, Mayıs ayının ilk günlerinde gezegenlerin burçlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

1, 2 ve 3 Mayıs tarihleri için detaylı burç yorumlarıyla karşımızda olan Sayarı, her burcun yükselen özelliklerine göre neler yapması ve kaçınması gerektiğini aktarıyor.

İşte, Koç burcundan Balık burcuna kadar her burcun, aşk, sağlık ve kariyer konularında dikkat etmesi gerekenler ve fırsatlar!

İŞTE NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları Koç Burcu (1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

Bugün 1 Mayıs Çarşamba günü. Öncelikle emek ve dayanışma günümüz kutlu olsun. Efendim her günü her saati bir gezegen yönetiyor biliyorsunuz. Bugün günlerden çarşamba gün boyunca günü yöneten gezegen Merkür. Efendim 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs'ta Sevgili Koçlar, yükselen koçlar ne yapmalı ne yapmamalısınız.

Öncelikle yönetici gezegeniniz Mars 1 Mayıs'ta burcunuza geçiş yapıyor. Gücünüze güç katacaksınız. Özellikle ilişkilerde 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs'ta ilişkilerde yeni bir yer edinme isteğinin artabileceği bir süreci geçireceksiniz. Aynı zamanda duygularınızı ifade etmekte zorlanacağınız bir üç gün yaşayacaksınız. Lütfen açık sözlü olun.

Mış gibi hareket etmemeye hiç kimsenin gönlü kırılır. Bana gücenir diye yapmak istediklerinizi zoraki yapmamaya özen gösterin. Aynı zamanda ne istediğinizin bilincinde ve farkında olduğunuz bu üç günlük süreçte saygısız ve küstahça davranışlar içerisinde olan bazı arkadaşlarınız olabilir.

Onlara karşı sınırlarınızı belirleyip hadlerini de bildirmenizi tavsiye ediyorum.

İş ve çalışma hayatınızda hiç kimseye yaslanmayın. Hazırda Mars burcunuza geçiş yapmışken kendinize yaslanmaya, kendi ayaklarınızın üzerinde sakince sağlam durmaya özen gösterin. İş ve çalışma hayatınızda bir terfi beklentiniz varsa yaşanmış gecikmelerin ayın ikisiyle birlikte sona ermesi yüzünüzü güldürecek.

Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları Boğa Burcu (1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

1, 2, 3 Mayıs. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Öncelikle emek ve dayanışma günümüz kutlu olsun. Bugün günlerden çarşamba. Sizi günü gün boyunca Merkür yönetiyor. Ayrıca 1 Mayıs'ta Mars, Koç Burcu'na, kendi evine yerleşiyor. Ve yine 1 Mayıs'ta transit Venüs Plüton ile önemli bir kombinasyon oluşturuyor.

Sevgi ilişkilerinde hislerinize karşı dengeli olmaya, ne istediğinizin bilincinde olmaya 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs'ta dikkat etmeye özen gösterin. Özellikle Mars'ın koca geçişi ile birlikte psikolojinizde bazı hareketlenmeleri olabilir. Dengesiz olmamaya, dengeli ve duyarlı davranışlar içerisinde olmaya, bu üç günlük süreci anı yaşayarak geçirmeye özen göstermeniz gerekiyor.

Sevgi konusunda risk almamaya, belli kalıplar içerisine girmemeye, net sevginizi sunmaya, karşılıksız olmaya özen gösterin. İş ve çalışma hayatınızda istekleriniz ve planlarınız konusunda kendinizi asla arafta kalmış gibi hissetmemeye özen gösterin. İçtenlik içerisinde olarak hayatı yaşamaya, içinizden geldiği gibi hareket etmeye, duyarsızlığa tahammülünüz yok.

Bu üç günlük süreçte, iş çevrenizde bazı arkadaşlarınızın aşırı derecede duyarsız oluşu ve davranışı, sizi sinirlendirebilir. Onlara olduğu gibi yorum kabul edin. Tabi ki size karşı duyarsız tavır sergilemelerine tabi ki size karşı duyarsız tavır sergilemelerine izin vermeyin ve müsaade etmeyin.

Maddi konularda bütçe planlaması yaparak harcamalar yapmaya, plansız programsız harcamalar yapmaktan kaçınmaya özen gösterin. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda Perşembe ve Cuma günü sindirim sisteminize karşı dikkat edin. Özellikle besin zehirlenmelerine karşı da kendinizi koruyun.

Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları İkizler Burcu (1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

1 Mayıs İkizler Burcu içinde kutlu ve onurlu olsun! 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs'ta sevgili ikizler, yükselen ikizler ne yapmalı ne yapmamalısınız, nelere dikkat etmelisiniz? Özellikle 1 Mayıs'ta Mars Koç Burcu'na geçiş yapıyor ve Plüton ve Venüs kombinasyonu 1 Mayıs'ta, 3 Mayıs'ta Mars-Plüto sektili düşünceleriniz ve duygularınız konusunda sorumluluk alma, plan yapma, maneviyatınızı yükseltme konusunda doğru zamanlar.

Zorlandığınız işlerin zorluklarını aşmak adına dua edebilir, meditasyon yapabilir, farkındalığınıza arttıracak, çalışmalara dahil olabilirsiniz. İrade gücünüzü kuvvetlendirmeye Hiçbir ilişkinin ve hiçbir konunun bağımlısı olmamaya özen gösterin.

Bulunduğunuz çevrede, bulunduğunuz iş ortamında amaçlarınızı sonuçlandırmak adına kendinize duyduğunuz güveni yitirmemeye özen gösterin.

Aynı zamanda kendi başınıza kaldığınız anlarda planladığınız ve yapmak istediğiniz işlerde Başınızın dikine gitmeden yol bulmaya özen gösterin. Çok çalışırsanız yaptığınız işlerin sonuçlarını elde edebileceğinizden emin olun.

İş hayatınızda kalıcı olma, yapıcı olma faktörü sizin elinizde. İş hayatınızda çalışma arkadaşlarınıza karşı agresif olmamaya, dürtüsel ve tepkisel davranışlar göstermemeye özen gösterin.

Zaten siz ikizler burcu olarak hareketli ve enerjik bir burçsunuz. Özellikle 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs günlerinde var olan enerjiniz ve hareketliliğiniz daha çok artarken tepkileriniz de dengeli olmaya, enerjinizi yükselttiğiniz anda öfkenizi indirmeye özen gösterin.

Aşk, ikili ilişkiler ve aile içi ilişkilerinizde ise kurallar koymamaya, iletişiminizi sevgi konusunda karşılıksız ön planda tutmaya özen gösterin.

Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları Yengeç Burcu (1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

Sizin de emek gününüzü kutlayarak başlamak istiyorum. 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs Sevgili Yengeçler, Yükselen Yengeçler Bu üç günlük süreçte ne yapmalı ve ne yapmamalısınız? Öncelikle 1 Mayıs'ta Mars kendi evine Koç Burcu'na geçiş yapıyor.

Plüton-Venüs arasındaki zorlayıcı kombinasyon 1 Mayıs'ta, 3 Mayıs'ta özellikle Mars-Pluto kombinasyonu siz yengeçler için uyarı yapıyor.

Kariyer hayatınız konusunda Net olmaya, maddi yaşadığınız zorlukları geride bırakacağınızdan iş ve çalışma hayatınızda süregelen işleriniz ve sorumluluklarınız konusunda muazzam bir ilerleme kaydedeceksiniz. Başarınıza başarı katarken kendi adınıza yapmayı planladığınız, gecikmiş olan isteklerinizi arzu ettiğiniz gibi sonuçlandıracaksınız.

Aynı zamanda sevgili yengeçler, annenizle ilgili aranızda yaşayıp geçirdiğiniz iletişim fırtınalarını 1-2-3 Mayıs'ta ortadan kaldırabilecek muazzam diyaloglar kurabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın.

Anne-oğul arasında, anne-kız arasında gerilim ve gerginlikler yaşadıysanız aranızı düzeltmek, özür dilemek, iletişiminizi güçlendirmek için güzel fırsatlar söz konusu.

Zaten evlatların annelere küsme gibi kırılma gibi bir şansı yok. Anne annedir, evlat evlattır. O yüzden bu üç günlük süreci değerlendirin. Küslükleriniz ve dargınlıklarınız varsa lütfen ortadan kaldırın.

Aşk, evlilik, ikili ilişkilerde ise romantizmi arttıran, doruk noktada mutluluklar yaşarken durduk yere kuşkular, kuruntular ve kıskançlıklar yapmamaya özen gösterin.

Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları Aslan Burcu (1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

Bugün 1 Mayıs Çarşamba günü. Öncelikle emek ve dayanışma günümüz kutlu olsun Sevgili aslanlar. Yükselen Aslanlar, 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs, gezegenlerin kombinasyonu ve aynı zamanda Mars'ın kendi evine geçişi 1 Mayıs'ta, Koç Burcu'na geçişi sizleri uyarıyor. Özellikle iş ve kariyer hayatınızda haksızlıklara tahammülünüzün hiç kalmadığı günlerdesiniz.

Sürekli çevrenizde hakkınızı yediğinize düşündüğünüz üstleriniz ve aslarınız olabilir. Onlara karşı gerçekçi davranırken Açık sözlü olmak isterken şöyle bir dikkat edin. Egosu yüksek insanlarla bir arada çalışıyorsanız gördüğünüz doğrulukları kabul etmeyecektir.

Lütfen daha nezaketli bir şekilde isteklerinizi ifade etmeye, onların sizi anlaması için sakin davranışlar sergilemeye özen gösterin. İşinizden olmak istemiyorsanız 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs'ta öfkeli tavır ve davranışlar sergilemeyin.

Aşk, ikili ilişki, birliktelik ve beraberlik konusundaysa, kırgınlıklarınız, dargınlıklarınız varsa bunları ortadan kaldıran iyi iletişimler kurabileceğiniz günlerdesiniz.

Sizin için hüzün ve gerilim oluşturan aşka dair düşünceleri aşabilme fırsatlarını da elde edeceksiniz. Aynı zamanda flört ettiğiniz, ayrıldığınız bir partner varsa geri dönmesini bekliyorsanız çat kapı geri gelebilir. Ama gezegenlerin kombinasyonu uyarı yapıyor.

Ölçü almak için bir insanla tekrar bir araya gelmeyin. Gerçekten karşınızdaki kişiyi seviyorsanız ve kişinin size yaşattığı konulardan pişman olduğuna inanıyorsanız şans verin. Beni üzdü şimdi sıra bende, hazır dönmüşken şimdi ben onu üzüp öcümü alayım diyerek şans verecekseniz yine pişman olan siz olursunuz.

Size iyilik yapana iyilik yapın. Size kötülük yapana da iyilik yapın. Kısasa kısas yapmamaya kıyas ile karşılamamaya özen gösterin.

Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları Başak Burcu(1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

Bu muhteşem emek ve özgürlük gününüzü kutlayarak başlamak istiyorum. 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs Sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar Bu üç günlük süreçte farkındalığınızın yükseleceği farkındalıklara sahip olacaksınız. Maneviyatınızın yükseldiği bu günlerde irade gücünüzü güçlendirecek ve kuvvetlendireceksiniz.

Sevmediğiniz halde alışkanlık yaptığınız konulardan da aranacaksınız. Kimin, neyin bağımlısı oldunuz? Yeme içmenin mi, bir ilişkinin mi? Belki farkında olduğunuz halde sırf alışkanlık yaptığınız için birlikte olduğunuz kişiler varsa ya da kişi varsa bu ilişkileri noktalamak için doğru günlerdesiniz. Hayır demeyi net bir şekilde hissederek ortaya koyabileceğiniz bu süreci de iyi değerlendireceksiniz.

Aynı zamanda duygularınızı tuttuğunuz için fazla yeme alışkanlığından da kolaylıkla arınabilecek ve kurtulabileceksiniz. Aile içi ilişkilerinizle alma verme dengenizi sağlıklı bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Yaşadığınız ev, çalıştığınız iş çevresinde huzurunuzu bozan kişilere kolaylıkla sınırınızı belirlerken sizi yoran, tüketen duygulardan da net ve huzurlu bir şekilde aranacaksınız.

Özellikle sosyal ilişkilerinizde samimiyetinin gerçek olduğu arkadaşlarınızla yolunuza devam edecek Samimi gibi görünen, samimiyetsiz olan kişilerle ilişkilerinizi sınırlandıracak, yollarınızı ayıracaksınız. Bu sizi zarara değil, kazanca doğru ilerletecek. Maddi ve parasal konularda ise alma verme dengenizi çok iyi koruyun.

Birileri sizden borç para isterse, içinizden vermek gelmiyorsa, kalbinizin sesini dinleyin.

Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları Terazi Burcu (1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs Sevgili teraziler, yükselen teraziler 1 Mayıs'ta karşıt burcunuza geçecek olan Mars, Koç burcunda yoluna seyrederken sizlerin de yaşam enerjisini yükseltecek. Bu arada 1 Mayısı’nız kutlu olsun efendim.

Yalnız 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs'ta iletişim ve ilişkilerinizde öfkeli olmamaya Konuşma ve sohbet ortamlarınızda sakin konuşmalar yapmaya lütfen özen gösterin. Özellikle enerjiniz yükselirken sertleşe bilir, çok yükselebilirsiniz volüm artması da olabilir. Bu durum da kendinizi ifade ettiğiniz anlarda yanlış anlaşılmalarınıza neden olabilir.

Lütfen sakin olun huzursuz olduğunuz anlarda bile elektriğinizi yükseltmeyin.

Dengeli konuşmalar yapıp dengeli davranışlar içerisinde olmaya özen gösterin. Aynı zamanda bulunduğunuz iş ortamında birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla, gruplarınızla Amacınızı yerine getirmek üzere bulunduğunuz etkinliklerde liderlik yapabilirsiniz.

Kendi başınızın dikine gitmemeye, sinirli olmamaya, yaptığınız işlerde bir yol gösterici, bir lider durumundaysanız sakin olmaya, sakin çalışmaya özen gösterin.

Sakin çalıştığınızda bu günlerde istediğiniz, elde etmek istediğiniz başarıları daha net bir şekilde elde edebileceksiniz.

Aynı zamanda faydalı olmak istiyorum dediğiniz işlere ve kişilere sakinliği elde tuttuğunuz takdirde faydalı olabileceksiniz. Aşk, evlilik ve ikili ilişkilerinizde ise gereksiz kuşkular, kuruntular yapmamaya özen gösterin.

Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda tansiyonunuzu yükseltmeyin. Enerjinizi düşürmeyin, dengede kalın. Sağlığınızı önemseyin.

Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları Akrep Burcu (1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs. Sevgili akrepler, yükselen akrepler, gezegenlerin kombinasyonu. Kendinizi ifade etmekte, duygularınızı ortaya koymakta, zorlanma enerjisi içinde olabilirsiniz. Evet, günümüz günümüze uymayabilir. 1 Mayıs'ta modumuz yüksekken 2 Mayıs'ta modumuz düşük olabilir.

3 Mayıs'ta modunuz tekrardan yükselebilir. Lütfen karamsar olmayın, kararsız kalmayın. Kendinize haksızlık edecek hiçbir davranış sergilemeyin. İletişim ve ilişkilerinizde yaşamış olduğunuz kargaşa, belirsizlik ve zorluklardan yana da hata da yapsanız kendinizi suçlamayın.

Yaptığımız hatalarla da yaşadığımız şanssızlıklarla da tecrübe kazanıyoruz.

İş ve çalışma hayatınızda 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs da ağır ilerleyen işler için kendinizi suçlamayın. Akışa bırakın, sakin olun, dengede kalın. Aşk hayatınızda ise sevmek ve sevilmek çok önemli olurken sizler için koşulsuz ve karşılıksız sevmeye lütfen özen gösterin.

Beklentisiz olmaya, kendiniz için sakin bir tutum sergilemeye, partnerinize karşı davranışlarınızda ön yargılı olmamaya özen gösterin.

3 Mayıs'ta aile büyüklerinizle, ilişkilerinizle özellikle yüksek enerjiniz ve irade gücünüz ile aileniz çevrenizdeki arkadaşlarınızı sorguladığında çatışma yapmamaya, aynı fikirde olmasanız da iyi bir dinleyici olmaya, size söylenilenleri ve tavsiye edilen arkadaşlık konusundaki uyarıları kulak arkası yapmamaya da özen gösterin.

Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları Yay Burcu (1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs. Sevgili yaylar, yükselen yaylar özgürlük ve emek gününüz kutlu olsu. Bu üç günlük süreçte gezegenlerin kombinasyonu sizleri uyarıyor. Özgürlüğünüze hayatınızın her alanında çok düşkün bireylersiniz. Ama 1 Mayıs'ta gereksiz özgürlük fırtınası oluşturmayın.

2 Mayıs'ta aşk ikili ilişkide partnerinize, eşinize gereksiz tutamayacağınız sözler vermeyin. 3 Mayıs'ta bir evlilik planlıyorsanız ve bir teklif etme programı içerisindeyseniz gerçekten kendinizden ve duygularınızdan eminseniz bu teklifi verin ya da partnerinize tutabileceğiniz sözleri vermeye özen gösterin.

Seyahat planları yapabilir, ansızın ortaya çıkan seyahatleri geliştirmek ve gerçekleştirmek için heyecan duyabilirsiniz. İş ve çalışma hayatınızda Artan sorumluluklarınız gözünüzde büyütmesin, sizi isyana sürüklemesin.

Başarılı olmayı hak ettiğinize ikna edin kendinizi. Çalışmak, ilerlemek en doğal hakkınız ama çok fazla sorumluluk verilebilir.

Bunların üstesinden nasıl geleceğim? Ben şimdi ne yapacağım gibi sözler sarf etmemeye, acaba üstlendiğim sorumlulukları başarılı bir şekilde sonuçlandırabilecek miyim, tamamlayabilecek miyim konusunda da kendinize karşı haksızlık ederek ön yargılı davranışlar sergilemeyin.

Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları Oğlak Burcu (1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

Sevgili Oğlaklar, Yükselen Oğlaklar 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs. 1 Mayıs'ta Mars, Koç Burcu'na geçiş yapıyor. 2 Mayıs'ta ise Plüton, Kova Burcu'nda retroya, gerilemeye başlıyor. Aynı zamanda ikili ilişkiler, birliktelikler konusunda sözlerinizin farkında ve bilincinde olmaya özen göstermeniz gereken günlerden geçeceksiniz.

Kime neyin sözünü vermek istiyorsunuz? Kime neyin sözünü verdiniz? Lütfen bilinçli olmaya, bilinçsiz sohbetler yapmamaya, düşünmeden sözler vermemeye özen gösterin. Aynı zamanda duygularınızı rahat bir şekilde ifade ederken abartılı tavır ve davranışlarda sergilememeye özen gösterin.

Genelde kendinize dönük ve bencil istekler içerisinde de olma olasılığınız çok yüksek. Siz siz olun 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs'ta iş ilişkilerinde de, iletişim ilişkilerinde de bencillikten uzaklaşın. Sevgi ilişkilerinde hislerinizin karşılığını almak istiyorsanız, Partilerinize karşı empati yaparak yaklaşımlar sergilemeye özen gösterin.

Aynı zamanda bazı arkadaşlarınız kendi ilişkileriyle ilgili zorluğa girebilir, zorluk içerisinde olabilir, belirsizliğe düşmüş olabilir.

Onları dinleyin ama sizsiz olun. Onların ilişkilerini nasıl yaşaması gerektiği konusunda onlara akıl vermeyin. Daha sonra, senin yüzünden böyle oldu. Senin yüzünden yanlış karar aldım demelerini istemiyorsanız, kimsenin hayat yolunda onların yolunu çizmeyin.

Tabii ki arkadaşlarınızı dinleyin. Tabii ki yardımcı olun. Ama hayatlarını nasıl yaşamak istiyorlarsa, son karar onların olsun.

Siz iyi bir dinleyici olun. Yol gösterici olmayın. akıl veren bireyler olarak tavırlar sergilemeyin. İş, çalışma, para kazancı ile ilgili 3 Mayıs'ta gereksiz kaygılar, korkular yapmaktan kaçının.

Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları Kova Burcu (1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs Sevgili kovalar yükselen kovalar 2 Mayıs'ta burcunuzdaki Plüton retroya başlıyor yani gerilemeye başlıyor. Hayatla, yaşamla hesaplaşma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Gökyüzünden uyarı var. Geçmişle hesaplaşma kendi içinde neyi doğru yapıyorsun, nerede yanlış düşünceler içerisindesin.

Bunlarla hesaplaşmak kaçırdığın fırsatları daha çabuk hayatına çekmene yardımcı olacaktır. Adı üzerinde geçmiş, bir saat önce de bir geçmiş, üç ay önce de bir geçmiş. O yüzden geçmişte yaşayıp geçirdiğin bütün zorlukları kabule geç. Aşk hayatında kandırılmış olabilirsin, aldatılmış olabilirsin.

Bu üç gün boyunca sana yapılan haksızlıkları yoğun bir şekilde düşünebilirsin. Düşünmek iyidir ama geriye kalıp, geride kalıp takılmak, pişmanlıklar duymak, kendinizi suçlamak, kendinizi yerinizde saymanıza neden olacaktır.

O yüzden geçmişe takılmaz, geleceğe odaklanırsanız sevgili kovalar, iş hayatınızda başarı sizinle, aşk hayatınızda ise durağan olabilirsiniz. Yeni ilişkilere başladığınızda geçmiş-gelecek hesaplaması içerisine girmezseniz daha sağlıklı birlikteliklere adımlar atabilirsiniz.

Aile içi ilişkilerinizde kardeşleriniz varsa aranızdaki iletişimi dengelemeye, onlara akıl hocalığı yapmamaya özen gösterin.

Özellikle iş, eğitim ve kariyer hayatınızda bugünün işlerini yarına bırakmayın. Sorumluluklarınızın farkında ve bilincinde olun.

Nuray Sayarı Günlük Burç Yorumları Balık Burcu (1 - 2 - 3 Mayıs 2024)

1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs. Sevgili Balıklar, yükselen balıklar. 1 Mayıs'ta Mars burcunuzdan ayrılıyor ve kendi yönetici evine, Koç Burcu'na geçiyor. İnanılmaz hırçınlaştınız, öfkelendiniz, mücadeleler yaşayıp geçirdiniz.

1 Mayıs itibariyle üzerinizdeki yükü, öfkeyi, endişeyi ve gerilimi atarak derin bir oh diyebilirsiniz. 2 Mayıs da çok sakin bir gün, 3 Mayıs da çok dingin bir gün. Ertelediğiniz, ötelediğiniz planlarınızı ve işlerinizi 2 Mayıs, 3 Mayıs günlerinde konsantreli bir şekilde sonuçlandırıp tamamlayabilirsiniz.

Kendi içsel dünyanızda duygularınızın derinine inerek ne istiyorum, ne istemiyorum, bunun bilincinde olarak Tutkuyu aşk hayatınızda coşkuyla yaşamak isteyebilirsiniz. Özellikle 1 Mayıs'ta yaşanmış kırgınlıkları, yanlış anlaşılmaları 2 Mayıs'ta düzeltebilir ve dengeleyebilirsiniz. 3 Mayıs'ta ani seyahat teklifleri alabilirsiniz.

Birdenbire tatil planlayabilirsiniz. 2-3 günlük seyahatlere kaçış yapabilirsiniz. Yolculuklardan da keyif alabilirsiniz. İş ve çalışma hayatınızda, maddi konularda, özellikle yatırımlarınız konusunda size kaygı ve korku yaşatan konuları aşarak içsel huzur ve dinginleşme kendinizi daha sağlıklı, daha huzurlu hissetmenize yardımcı olacak. Bir sonraki videoda buluşana kadar kendinize çok iyi bakın.

Kaynak: Nuray Sayarı YouTube kanalındaki videosundaki konuşmalarından derlenmiştir.



