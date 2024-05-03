Trabzonspor, Samsunspor karşılaşmasıyla üçüncülük için kritik dönemeçte!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında önemli bir maça çıkıyor. Karadeniz derbisinde Samsunspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üçüncülük yarışındaki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor.

Üçüncülük için kritik mücadele

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı kızışırken, Trabzonspor da üçüncülük hedefine ulaşmak için kritik bir viraja giriyor. 35. haftada Samsunspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, rakipleri Başakşehir ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda üçüncülük için büyük bir avantaj elde edecek.

Samsunspor’un dikkat çeken performansı

2011-2012 sezonundan bu yana Süper Lig sahalarından uzak kalan Samsunspor, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 13 yıl aranın ardından Samsun'da oynanacak bu mücadelede, iki takım son olarak 2011'de 1-1 berabere kalmıştı. Samsunspor'un yeniden yükselişe geçmesi, Trabzonspor için ekstra bir motivasyon kaynağı olabilir.

Trabzonspor'un üçüncülük hedefi

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, üçüncülük yarışında takımını motive etmek için tüm kozlarını oynuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligdeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etmek zorunda. Eren Elmalı, Gaziantep FK ile oynanan son maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti, ancak bu kritik mücadelede sahada yer alacak.

Trabzonspor’da gözler o isimde

Başakşehir ve Beşiktaş'ın sırasıyla Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçlarda puan kaybetmeleri, Trabzonspor'un üçüncülük yarışında elini güçlendirecek. Bordo-mavililerin, Samsun deplasmanından 3 puanla dönmesi, ligin son haftalarına girilirken büyük bir moral kaynağı olacak.