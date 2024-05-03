Maç özeti! Fiorentina - Club Brugge'ün gol düellosunda kazanan belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk ayağında Fiorentina, Club Brugge ile kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Artemio Franchi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, Belçika temsilcisini 3-2 mağlup ederek avantajlı bir skorla rövanş maçına hazırlanıyor.

İlk yarıda gol düellosu

Maçın hemen başında, 5. dakikada Riccardo Sottil sahneye çıkarak Fiorentina'yı 1-0 öne geçirdi. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. 16. dakikada Club Brugge penaltı kazandı ve tecrübeli oyuncu Hans Vanaken, bir dakika sonra topu ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının ilerleyen dakikalarında, 37. dakikada Andrea Belotti, Fiorentina'yı tekrar öne geçiren golü kaydetti ve takımını soyunma odasına 2-1 üstün götürdü.

İkinci yarıda dramatik anlar

İkinci yarının ortalarında, 61. dakikada Club Brugge'den Raphael Onyedika, ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dezavantaj, Brugge için kısa sürede hissedildi çünkü sadece iki dakika sonra Thiago, skoru 2-2 yaparak maçı tekrar dengeye getirdi. Ancak maçın son dakikalarına doğru Fiorentina'dan Zola, 90+1. dakikada kaydığı golle takımına galibiyeti getirdi ve maç 3-2 sona erdi.

Rövanşa doğru

Bu heyecan verici karşılaşmanın ardından gözler 9 Mayıs'ta oynanacak rövanş maçına çevrildi. Fiorentina, bu zorlu deplasman öncesi elde ettiği bu kritik galibiyetle bir adım öne geçmiş durumda. İki takım arasındaki mücadele, Avrupa futbolunun zirvesine çıkmak için kıyasıya bir rekabete sahne olacak.