- Spor

Bayer Leverkusen, Roma'yı 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde finale göz kırptı!

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Roma'ya karşı deplasmanda 2-0 kazanarak finale adını yazdırmak için büyük bir adım attı. Florian Wirtz ve Santiago Hezze'nin golleriyle galibiyeti elde eden Leverkusen, rövanş için avantajlı durumda.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bayer Leverkusen, Roma'yı 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde finale göz kırptı! mask
Bayer Leverkusen, Roma'yı 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde finale göz kırptı!
Bayer Leverkusen, Roma'yı 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde finale göz kırptı!
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında İtalya'nın güçlü temsilcisi Roma'yı 2-0 mağlup ederek finale bir adım daha yaklaştı.

Bayer Leverkusen, Roma'yı 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde finale göz kırptı!

Roma kalesini sessiz bıraktılar

İtalya'nın köklü takımlarından Roma, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Almanya'nın formda ekibi Bayer Leverkusen'i evinde ağırladı. Karşılaşma, özellikle ilk yarıda yaşanan heyecanlı anlarla futbolseverlere keyifli dakikalar sundu. İlk gol, maçın 28. dakikasında geldi. Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo'nun akıllı pasını değerlendirerek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, maçın kaderini değiştiren anlardan biri oldu.

Bayer Leverkusen, Roma'yı 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde finale göz kırptı!

Leverkusen ikinci golle rahatladı

Maçın ikinci yarısında Roma, beraberlik golü için baskısını artırsa da, Bayer Leverkusen savunması kalesini gole kapattı. Alman ekibi, 73. dakikada Santiago Hezze'nin ceza sahası dışından yaptığı etkileyici vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. Bu gol, Leverkusen'in oyundaki üstünlüğünü pekiştirirken, Roma'nın umutlarını da büyük ölçüde azalttı.

Bayer Leverkusen, Roma'yı 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde finale göz kırptı!

Leverkusen avantajı kaptı

Bayer Leverkusen, aldığı bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde final yolunda büyük bir avantaj elde etti. Roma karşısında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Alman ekibi, rövanş maçına büyük bir özgüvenle çıkacak. İki takım arasındaki rövanş maçı, 9 Mayıs'ta oynanacak ve bu mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

# avrupa

03 May 2024 - 00:30 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL