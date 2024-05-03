Bayer Leverkusen, Roma'yı 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde finale göz kırptı!

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında İtalya'nın güçlü temsilcisi Roma'yı 2-0 mağlup ederek finale bir adım daha yaklaştı.

Roma kalesini sessiz bıraktılar

İtalya'nın köklü takımlarından Roma, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Almanya'nın formda ekibi Bayer Leverkusen'i evinde ağırladı. Karşılaşma, özellikle ilk yarıda yaşanan heyecanlı anlarla futbolseverlere keyifli dakikalar sundu. İlk gol, maçın 28. dakikasında geldi. Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo'nun akıllı pasını değerlendirerek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, maçın kaderini değiştiren anlardan biri oldu.

Leverkusen ikinci golle rahatladı

Maçın ikinci yarısında Roma, beraberlik golü için baskısını artırsa da, Bayer Leverkusen savunması kalesini gole kapattı. Alman ekibi, 73. dakikada Santiago Hezze'nin ceza sahası dışından yaptığı etkileyici vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. Bu gol, Leverkusen'in oyundaki üstünlüğünü pekiştirirken, Roma'nın umutlarını da büyük ölçüde azalttı.

Leverkusen avantajı kaptı

Bayer Leverkusen, aldığı bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde final yolunda büyük bir avantaj elde etti. Roma karşısında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Alman ekibi, rövanş maçına büyük bir özgüvenle çıkacak. İki takım arasındaki rövanş maçı, 9 Mayıs'ta oynanacak ve bu mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor.