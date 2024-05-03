3 Mayıs 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 3 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
SON BAŞVURU TARİHİ 3 Mayıs 2024 OLAN İŞ İLANLARI
DEMİROĞULL ARI SAĞLIK HİZMET.TURZ.TEKS.TEM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ - Temizlik Görevlisi
ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Şoför-Yük Taşıma
ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Servis Elemanı (Garson)
ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Bulaşıkçı (Stevard)
ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Aşçı Yardımcısı
ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)
SELENA YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Bakım Onarım Mühendisi
SELENA YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Mekanik Bakım Onarımcısı
SELENA YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Elektrikçi (Genel)
MEPAK MAKİNE ELEKTRİK SAN.İÇ DIŞ TİCLTD.ŞTİ. - Proses İşçisi
YILTAŞ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ - Paketleme İşçisi
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.