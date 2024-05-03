3 Mayıs 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 3 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

3 Mayıs 2024 OLAN İŞ İLANLARI SON BAŞVURU TARİHİ

DEMİROĞULL ARI SAĞLIK HİZMET.TURZ.TEKS.TEM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ - Temizlik Görevlisi

ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)

ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Şoför-Yük Taşıma

ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Servis Elemanı (Garson)

ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Bulaşıkçı (Stevard)

ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Aşçı Yardımcısı

ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

SELENA YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Bakım Onarım Mühendisi

SELENA YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Mekanik Bakım Onarımcısı

SELENA YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Elektrikçi (Genel)

MEPAK MAKİNE ELEKTRİK SAN.İÇ DIŞ TİCLTD.ŞTİ. - Proses İşçisi

YILTAŞ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ - Paketleme İşçisi