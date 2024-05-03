BAİBÜ rektörü Çorum’da, valiyle okulları gezip inceledi!

Gençlerin Geleceğe Hazırlanması İçin Çorum'da Önemli Adımlar

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın katılımıyla gerçekleşen ziyaretler, gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmaları amacı taşıyor. Çorum'da yapılan bu ziyaretlerde, gençlik merkezleri ve çeşitli kamu kurumlarıyla iş birlikleri geliştirilerek gençlerin milli ve manevi değerler çerçevesinde yetişmesine yönelik projeler hayata geçiriliyor.

Teknoloji ve Gençlik: Yeni Tehditler ve Fırsatlar

Günümüzde hızla gelişen teknoloji, gençler için hem fırsatlar hem de tehditler sunuyor. Vali Dağlı, gençlerin bilmedikleri mecralara kaymalarını önlemek için spor, sanat, müzik gibi alanlarda etkinlikler düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da gençlerin ruhen ve bedenen sağlıklı gelişimleri için yapılan bu çalışmaların önemini vurguladı.

Çorum Gençlik Merkezi: Gençlerin Yeni Buluşma Noktası

Düvenci Belediyesi ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin ziyareti sırasında gençlerin ve çocukların katıldığı aktiviteler gözlemlendi. Çocuklar ve gençler için tasarlanan bu merkezlerde, öğrenciler kitap okuyabilir, çeşitli oyunlar oynayabilir ve farklı sanatsal faaliyetlere katılabilirler. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Alişarlı, gençlerin bu tür merkezlerde vakit geçirmesinin onların kişisel gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Toplumun Her Kesimiyle İş Birliği

Projelerin başarısı için Çorum Valisi Dağlı, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin şart olduğunu söyledi. Bu süreçte, Bolu Üniversitesi ve Çorum Belediyesi'nin de gençlere yönelik projelere destek verdiği görüldü. Bolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, gençlik merkezlerinin topluma sağladığı katkıları ve önemi üzerinde durarak, gençlerin bu merkezlerdeki aktivitelerle kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturulmasının önemini vurguladı.