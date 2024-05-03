Bolu vefat edenler.. 03 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

TAHSİN ÖZSOY
Çaydurt Yuva Köyü halkından, Ferihan ÖZSOY’un eşi, Ayhan, Beyhan, Ercan, Ersin ve Özgür ÖZSOY’un babaları, Safiye TÜRKER’in ağabeyi;
Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Yuva Köyü mezarlığına defnedilecektir.
Saat 11:30 da Karaçayır Mahallesi Özlem Sitesi C 1 Blok önünden araç kaldırılacaktır.
SAMİ TEZCAN
Cenazesi bugün Fatih Camii’nde kılınacak, ikindi namazından sonra Sağlık Mahallesi Dodurga Mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.