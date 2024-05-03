Boluspor’un Manisa FK maçını yönetecek hakem belli oldu

Boluspor'un play-off hedefi

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de geride bıraktığımız 32 hafta sonunda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplamda 50 puan toplayan Boluspor, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, bu karşılaşmadan alacağı galibiyetle play-off iddialarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Manisa FK'nın kümede kalma mücadelesi

Manisa FK ise ligde biraz daha zorlu bir durumda. 32 maç sonunda 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladıkları 37 puanla 12. sıradalar. Küme düşme hattının sadece 4 puan üzerinde olan Manisa FK, Boluspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak küme düşme riskini azaltmayı amaçlıyor.

Maçın önemi ve beklentiler

5 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan bu kritik karşılaşma, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyebilir. Boluspor, üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. Öte yandan, Manisa FK için her puan, ligde kalma umutlarını güçlendiriyor. Futbolseverler, bu zorlu ve heyecanlı mücadeleyi büyük bir merakla bekliyor.

Hakem kadrosu belli oldu

Trendyol 1. Lig'in heyecanı devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Manisa FK, kendi sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Bu önemli karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcıları ise Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Süleyman Soyutürk olarak açıklandı.

Boluspor ve Manisa FK’nın kritik mücadelesi

Bu maçın sonuçları, hem Boluspor'un play-off yarışındaki konumunu hem de Manisa FK'nın küme düşme potasından uzaklaşma çabalarını doğrudan etkileyecek. Karşılaşmanın tüm detayları, maç sonrası analizler ve daha fazlası için futbolseverlerin gözü bu mücadelede olacak.