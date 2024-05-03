Dr. Naci Görür 15 fay hattına dikkat çekti!

Bilinmeyen 15 fay hattı

Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de bulunan ve özellikleri yeterince bilinmeyen 15 fay hattına dikkat çekiyor. Bu fay hatlarının, kent için büyük bir risk oluşturduğunu ve her an ciddi bir deprem tehlikesi barındırdığını belirtiyor. İzmir'deki halk ve yapılar için olası bir deprem, ciddi zararlar anlamına gelebilir.

Türkiye'nin kaçınılmaz deprem gerçeği

Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla aktif deprem kuşaklarından birinde yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Görür, ülke genelinde depremden tamamen arınmış bir yer olmadığını vurguluyor. Depremler, Türkiye'nin jeolojik yapısının bir parçası olarak milyonlarca yıldır devam ediyor. Görür, halkın "Deprem ne zaman olacak?" şeklindeki sorularının yanıltıcı olduğunu, asıl önemli olanın depremlere her zaman hazırlıklı olmak gerektiğini belirtiyor.

Dirençli kentlerin önemi

Prof. Dr. Naci Görür, özellikle tarihi depremlerle sarsılan Manisa gibi şehirlerde deprem dirençli yapıların önemine işaret ediyor. Yenilenmiş binaların yanı sıra, kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinin ve altyapı çalışmalarının da deprem direncini artıracağını söylüyor.

Doğru planlama

Depreme hazırlık sürecinde, mikro bölgeleme çalışmalarının hayati önem taşıdığını belirten Prof. Görür, bu çalışmaların bir kentin jeolojisini, jeofiziğini, sismolojisini ve topoğrafyasını detaylı bir şekilde analiz etmek için kritik olduğunu ifade ediyor. Bu bilgiler, deprem dalgalarının hareketini ve potansiyel zarar verebileceği bölgeleri belirlemekte kullanılıyor.

İnşaat molozlarının çevresel tehlikeleri

Deprem sonrası inşaat molozlarının yönetiminin, çevresel ve sağlık üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Görür, yanlış yönetilen molozların, toprağı ve su kaynaklarını kirlettiğini, bu durumun kanser gibi sağlık problemlerini artırabileceğini belirtiyor.

Toplumsal bilinç

Toplumun deprem gerçeğiyle yüzleşmesi ve bilimi ciddiye alması gerektiğini vurgulayan Görür, bu durumun deprem riskini azaltmada ve zararları minimize etmede kritik rol oynadığını ifade ediyor. Yeterli önlem alınmadığında, depremler toplum üzerinde yıkıcı etkiler bırakabilir.