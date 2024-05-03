Boluspor’un Altay maçı faturası belli oldu! PFDK’dan ceza yağmuru

Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin organı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Boluspor'a ve ilgili görevlilere önemli yaptırımlar uyguladı. 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Boluspor-Altay maçı ile ilgili olarak Boluspor Kulübü ve bir kulüp görevlisi ağır cezalarla karşı karşıya kaldı.

Usulsüz seyirci girişi pahalıya patladı

Boluspor Kulübü, Trendyol 1. Lig'de oynanan Boluspor-Altay maçında, usulsüz seyirci kabul ettiği gerekçesiyle ciddi bir para cezasına çarptırıldı. PFDK'nın açıklamasına göre, kulüp 62.400 TL para cezası ödemek zorunda kalacak. Bu durum, futbol düzenine ve kurallara uyumun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kulüp görevlisine ceza yağdı

Aynı maçta usulsüz seyirci alınmasına aracılık eden Boluspor Kulübü görevlisi Tuncay Demirtaş ise farklı bir cezai işlemle karşılaştı. Demirtaş, talimatlara aykırı davranışı sebebiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu ceza, görevlinin önümüzdeki maçlarda görev yapmasını engelleyecek ve kulüp içi disiplin süreçlerinin ciddiyetini artıracak.

PFDK kararları ve futbol adaleti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı bu kararlar, futbol yönetiminde disiplin ve adaletin sağlanmasına yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor. Kurul, futbolun kurallar çerçevesinde yürütülmesi ve tüm kulüplerin eşit şartlarda yarışabilmesi için bu tip yaptırımları uygulamaya devam ediyor. Bu tür cezaların, diğer kulüpler için de caydırıcı bir örnek teşkil etmesi bekleniyor.