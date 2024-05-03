Bolu, Badminton küçükler grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Bolu, bu yıl badminton severler için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Badminton Küçükler Grup müsabakaları, 03-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 13 il ve 90 sporcunun katılımıyla renklenecek olan bu heyecan verici etkinlik, Bolu’daki 17 Temmuz Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Açılış seremonisi ile başlangıç

Müsabakaların açılış seremonisi, 03 Mayıs Cuma günü saat 14:00’te başlayacak. Tüm takımların ve katılımcıların yer alacağı bu özel etkinlikle, turnuvanın startı verilecek. Seremoni, sporcuların ve izleyicilerin motivasyonunu artıracak özel gösterilerle süslenecek.

90 sporcunun katılımıyla heyecan dolu yarışma

13 farklı ilden gelen 90 sporcu, küçükler kategorisinde kıyasıya bir rekabet içerisinde olacak. Sporcular, badminton becerilerini sergileyerek hem bireysel hem de takım olarak üstün performanslarını gösterme fırsatı bulacaklar. Müsabakaların her anı, badminton tutkunları için unutulmaz anlar yaşatacak.

Bolu’da badminton heyecanı

17 Temmuz Spor Salonu, üç gün boyunca sürecek olan müsabakalara ev sahipliği yapacak. Salon, özellikle bu tür ulusal düzeydeki organizasyonlar için ideal bir mekan olarak biliniyor. Bolu'nun, spor turizmi açısından da önemli bir merkez haline gelmesinde bu tür etkinlikler büyük rol oynuyor.