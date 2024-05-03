Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş’a Bolu’dan ziyaretler

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, görevine başlar başlamaz, Bolu'dan gelen değerli ziyaretlerle karşılandı. Bu ziyaretler, Seben Belediyesi'nin yeni dönemine ivme kazandırmak ve yerel yönetim ile esnaf arasında köprüler kurmak adına büyük önem taşıyor.
Bolu'dan gelen destek ve tebrikler
Ziyaret, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret liderliğindeki bir heyet tarafından gerçekleştirildi. Başkan Oturakdaş'ı makamında ziyaret eden heyet, Seben için planlanan yeni hizmet ve projelerde başarılar diledi.
Esnaf temsilcilerinin katılımıyla güçlü bir destek
Bu özel buluşmaya, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat ve Bolu Bakkallar, Şekerciler ve Bayiler Odası Başkanı Selahattin Ayen de katıldı. Her iki başkan, Başkan Oturakdaş’ın liderliğinde Seben’in daha iyi hizmetler alacağına olan inançlarını ifade ettiler.
Yerel yönetim ve esnaf işbirliği vurgusu
Ziyaretin diğer önemli katılımcıları arasında Birlik Sekreteri Selhan Şimşek ve Seben Şoförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Akkaya yer aldı. İki lider de Seben için planlanan projelerin başarısını destekleyerek, yerel yönetimle esnaf arasındaki işbirliğinin önemini vurguladılar.
Sürekli diyalog ve iş birliği çağrısı
Genel Sekreter Turgut Batyar ve Seben ilçesinin esnafı ve Belediye Meclis Üyesi Kemal Ünalan, belediye ile yerel esnaf arasında sürekli bir diyalog ve işbirliği oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çektiler. Bu, yerel kalkınmanın anahtar unsurlarından biri olarak görülüyor.
Başkan Oturakdaş’tan teşekkür mesajı
Başkan Oturakdaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bolu ve Seben esnafı ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini belirtti. Ziyaretin kendisine moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ekledi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.