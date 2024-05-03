2024 Gelinlik Modası… Hangi modeller tercih ediliyor?

2024 düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, gelin adayları için gelinlik seçimi heyecanı da başlamış durumda. Her yıl değişen moda akımları, bu yıl da gelinlik tasarımlarında yenilikçi detaylar ve farklı kesimlerle gelin adaylarının karşısına çıkıyor.

2024 yılında öne çıkan gelinlik modelleri

Bu yıl gelinlik modasında A kesim, Helen stili ve balık modeller ön plana çıkıyor. İlknur Akköz'ün işlettiği gelinlik mağazasında bu modeller, modern kesimler ve minimal detaylarla zenginleştirilerek sunuluyor. İnci detayları ve zarif düz kesimler, bu sezonun en çok tercih edilen özellikleri arasında yer alıyor.

Gelinlik kiralama ve satın alımı nasıl yapılıyor?

Gelinlik seçiminde kiralama yoluyla ekonomik bir çözüm arayan gelin adaylarının oranı oldukça yüksek. Akköz, gelinlik kiralama fiyatlarının 7,900 TL'den başlayarak 150,000 TL'ye kadar çıktığını belirtiyor. Satın alma seçeneği ise genellikle şehir dışından gelen ve özel bir tasarım isteyen müşteriler tarafından tercih ediliyor, bu seçenek için belirlenen başlangıç fiyatı ise 65,000 TL.

2024 gelinlik tercihleri

2024 gelin adayları, önceki yıllara göre daha hafif ve konforlu gelinlikleri tercih ediyorlar. Ağırlıktan kaçınan ve hareket özgürlüğü sağlayan 3D detaylar ve inci işlemeleriyle süslenmiş gelinlikler, bu yılın dikkat çeken özellikleri.

Müşteri memnuniyeti

İlknur Akköz, müşteri memnuniyetinin çok yüksek olduğunu ve müşterilerin aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti çevrelerine aktardıklarını ifade ediyor. Gelin adayları için bu özel günlerinde mükemmel bir gelinlik seçimi yapabilmeleri için her türlü detay düşünülüyor.

2024 düğün sezonu için beklentiler

İlknur Akköz, 2024 düğün sezonunun hem gelin adayları hem de gelinlik sektörü için çok parlak geçeceğini öngörüyor. Yenilikçi tasarımlar ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile gelin adaylarının hayallerindeki gelinliği bulmalarına yardımcı olunuyor. Bu yeni koleksiyon, evlilik hazırlıklarının en keyifli kısmını daha da özel kılıyor.