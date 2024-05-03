Mayıs ayında trafik sigortası primlerine ne kadar zam gelecek?

Hasar maliyet endeksi uygulamasına geçiş

Sigorta Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SEDDK), ekonomik koşulların değişmesi ve sigortalının menfaatlerini koruma amacıyla hasar maliyet endeksi uygulamasını başlattı. Bu yeni sistem, zorunlu trafik sigortası primlerinin daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde belirlenmesini sağlayacak.

Prim hesaplamasında yeni faktörler

Artık zorunlu trafik sigortası primleri, asgari ücret, yedek parça maliyetleri, araçların bakım-onarım giderleri ve motorlu araçların piyasa fiyatları gibi faktörlere dayalı olarak aylık olarak hesaplanacak. Bu değişikliklerle birlikte, araç modeli, yaş ve bulunulan bölge gibi faktörlerin yanı sıra, ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar da prim tutarlarını etkileyecek.

Aylık güncellenen endeks

Hasar maliyet endeksinin hesaplanması için belirlenen formül, asgari ücret artış oranının %45'i, yedek parça ve aksesuarların fiyat artışının %30'u, motorlu araçların fiyat artışının %15'i ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarım giderlerinin artışının %10'u şeklinde dikkate alınacak.

Mayıs ayı için belirlenen artış oranı

SEDDK'nin belirlediği yeni genelgeye göre, Mayıs ayı için trafik sigortası primlerinde yapılabilecek maksimum artış oranı %3 olarak sınırlandırıldı. Bu, sigorta şirketlerinin müşterilere uygulayabileceği fiyat artışının üst limitini belirlemekte.

Sektördeki tepkiler ve öneriler

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, hasar maliyet endeksinde asgari ücret artışının büyük bir etken olduğunu belirtti. Yılmaz, kasko sigortalarında olduğu gibi zorunlu trafik sigortalarında da serbest tarife uygulamasına geçilmesinin gerekliliğini savunuyor. Bu geçişin, kaza yapmayan sürücüler için de daha adil primlendirme imkanı sunacağını öne sürdü.

Geleceğe yönelik beklentiler

Sigorta sektörü temsilcileri, hasar maliyet endeksi uygulamasının, serbest tarifeye geçişin bir hazırlığı olabileceğini düşünüyor. Yılmaz, üst sınırın devlet tarafından belirlenecek bir yarı serbest tarifenin uygulanmasının daha olası olduğunu ifade etti.

Yeni dönem, zorunlu trafik sigortasında daha şeffaf ve adil bir fiyatlandırma sistemi vaat ediyor. Araç sahipleri ve sigorta şirketleri için bu değişikliklerin getireceği avantajları ve zorlukları zamanla daha net bir şekilde görebileceğiz.