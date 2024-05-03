Tehlike artıyor! Tüm belirtileri gribe benziyor!

Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında belirgin bir artış görülüyor. Prof. Dr. Nurcan Baykam, bu ölümcül hastalığın belirtileri, korunma yolları ve erken teşhisin önemi hakkında hayati bilgiler veriyor.

KKKA'nın griple karışan belirtileri

KKKA, özellikle ilk aşamalarında gribe çok benzer semptomlar göstermektedir. Prof. Dr. Baykam, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin, ateş, halsizlik, kırgınlık ve eklem ağrıları gibi genel belirtilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Bu belirtilerin, özellikle kene ile temas olasılığı bulunan kişilerde ciddiye alınması önem taşımaktadır.

Aile hekimlerine özel uyarılar

Aile hekimlerinin, KKKA teşhisinde kritik bir rol oynadıklarını belirten Prof. Dr. Baykam, özellikle kırsal bölgelerde çalışan doktorların bu hastalığı göz ardı etmemeleri gerektiğini söylüyor. Hekimler, hastalarını detaylı bir şekilde sorgulamalı ve gerekli testleri yaparak, erken teşhisi sağlamalıdırlar.

Kenelerin aktif olduğu dönemler ve önlemler

Keneler, belirli sıcaklık koşullarında aktif hale gelmektedirler ve bu dönemlerde KKKA vakaları artış göstermektedir. Prof. Dr. Baykam, vatandaşlara açık alanlarda, özellikle tarla ve bahçelerde, ciltlerinin açıkta kalmaması için önlemler almalarını tavsiye ediyor. Pantolonların çorap veya çizme içine sokulması, kenenin cilde temasını önleyebilir.

Kene teması sonrasında yapılacaklar

Keneye doğrudan elle temas etmekten kaçınılmalıdır. Prof. Dr. Baykam, kene görüldüğü anda vücuttan pens veya kâğıt gibi araçlarla çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Kene, ne kadar erken çıkarılırsa, virüsün bulaşma ihtimali o kadar azalır.

KKKA, bahar ve yaz aylarında ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Prof. Dr. Baykam, hem sağlık profesyonellerinin hem de vatandaşların bu konuda bilinçli olmalarının, hastalığın önlenmesi ve erken teşhisinde kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.