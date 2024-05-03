- Asayiş

Yağmurlu havada kontrolünü kaybetti! Bir anda kendisini su kanalında buldu

Karabük'te yağmurlu havada kaygan yolda meydana gelen kaza, bir yaralıya yol açtı. Araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına devrildi. Acil ekipler hızla müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
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Yağmurlu havada kontrolünü kaybetti! Bir anda kendisini su kanalında buldu mask
Yağmurlu havada kontrolünü kaybetti! Bir anda kendisini su kanalında buldu
Yağmurlu havada kontrolünü kaybetti! Bir anda kendisini su kanalında buldu
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Yağışlı Hava Trafiği Tehdit Ediyor

Karabük'te etkili olan yağışlar sonucunda yollar kayganlaştı ve tehlikeli kazalara yol açtı. Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan A.K. (47) yönetimindeki 06 BE 9479 plakalı araç, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yağmurlu havada kontrolünü kaybetti! Bir anda kendisini su kanalında buldu

Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Su Kanalına Uçtu

Kaza, sürücünün kontrolünü yitirmesiyle saniyeler içinde gerçekleşti. Araç, su kanalına devrilerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Yağmurlu havada kontrolünü kaybetti! Bir anda kendisini su kanalında buldu

Hızla Olay Yerine Ulaşan Acil Servisler

İhbar üzerine, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden acil yardım ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Kazada araçta bulunan S.K. (74) yaralandı. Yaralı, derhal ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren yetkililer, yaralının hayati tehlikenin olmadığını bildirdi.
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03 May 2024 - 11:58 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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