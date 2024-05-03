Yağmurlu havada kontrolünü kaybetti! Bir anda kendisini su kanalında buldu

Yağışlı Hava Trafiği Tehdit Ediyor
Karabük'te etkili olan yağışlar sonucunda yollar kayganlaştı ve tehlikeli kazalara yol açtı. Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan A.K. (47) yönetimindeki 06 BE 9479 plakalı araç, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Su Kanalına Uçtu
Kaza, sürücünün kontrolünü yitirmesiyle saniyeler içinde gerçekleşti. Araç, su kanalına devrilerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Hızla Olay Yerine Ulaşan Acil Servisler
İhbar üzerine, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden acil yardım ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Kazada araçta bulunan S.K. (74) yaralandı. Yaralı, derhal ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren yetkililer, yaralının hayati tehlikenin olmadığını bildirdi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.