4 Mayıs 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 4 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

4 Mayıs 2024 OLAN İŞ İLANLARI SON BAŞVURU TARİHİ

DGS İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Elektrikçi (Genel)

BOLU SEZON MÜHENDİSLİK İNŞAAT ISITMA SOĞUTMA VE DOĞALGAZ SİS TEMLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İZALOSYON TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ -Servis Elemanı (Garson)

ULAŞ TARIM SAN.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. - Peyzaj Mimarı

ULAŞ TARIM SAN.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.- Ziraat Mühendisi

ÖZOTO RADYATÖR NALBURİYE SINAİ VE TIB.GAZ.İMA.SAN.TİC.LTD.ŞT - Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı