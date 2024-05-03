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Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli elektrikli araç üretimi! MANGO CAR özellikleri neler? Göz kamaştırdı, TOGG’un devri bitiyor mu?

Ankara'da tanıtılan MANGO CAR, Türkiye'nin ilk %100 yerli ve elektrikli mini otomobili. ISSD tarafından geliştirilen bu araç, çevre dostu ve enerji verimli özellikleriyle dikkat çekiyor. Trafik Kontrol Merkezi yazılımı sayesinde sürücülere güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunar.

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli elektrikli araç üretimi! MANGO CAR özellikleri neler? Göz kamaştırdı, TOGG’un devri bitiyor mu?
Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli elektrikli araç üretimi! MANGO CAR özellikleri neler? Göz kamaştırdı, TOGG’un devri bitiyor mu?
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Ankara, Türkiye'nin ilk tamamen yerli elektrikli otomobili olan "MANGO CAR"ın tanıtımına ev sahipliği yaptı. 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde gerçekleşen bu önemli etkinlik, Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla dikkatleri üzerine çeken MANGO CAR, ISSD Firması tarafından geliştirildi.

Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli elektrikli araç üretimi! MANGO CAR özellikleri neler? Göz kamaştırdı, TOGG’un devri bitiyor mu?

Inovatif Tasarım ve Akıllı Teknoloji

ISSD Firması'nın Genel Müdür Yardımcısı Berkcan Oğuz, aracın yüzde yüz yerli üretim olduğunu ve araç içerisinde yer alan yazılımın da kendi mühendisleri tarafından geliştirildiğini belirtti. Oğuz, "Bu yazılım, trafik yönetim merkezi ile haberleşebilen, dünyada benzeri olmayan bir teknolojiye sahip" dedi.Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli elektrikli araç üretimi! MANGO CAR özellikleri neler? Göz kamaştırdı, TOGG’un devri bitiyor mu?

Trafik Kontrol Merkezi ile Akıllı Yolculuk

MANGO CAR'ın içerisinde yer alan Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı, sürücülere anlık trafik bilgileri sunarak, daha güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sağlıyor. Bu sistem, kavşaklara yaklaşırken yeşil ışığın yanma süresini hesaplayarak sürücülere hız önerisinde bulunuyor, boş şarj istasyonlarını ve park yerlerini sürücülere bildiriyor.Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli elektrikli araç üretimi! MANGO CAR özellikleri neler? Göz kamaştırdı, TOGG’un devri bitiyor mu?

Çevre Dostu ve Enerji Verimli

MANGO CAR, %100 elektrikli motoru ile çevre dostu bir seçenek sunarken, sıfır emisyon salımı ile çevresel etkisini minimize ediyor. Araç, 200 V şehir şebekesinden yaklaşık 6 saatte tam şarj olabiliyor ve uzun menzili sayesinde şehir içindeki uzak mesafeler için ideal bir tercih haline geliyor.Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli elektrikli araç üretimi! MANGO CAR özellikleri neler? Göz kamaştırdı, TOGG’un devri bitiyor mu?

Optimize Edilmiş Rota Önerileri

MANGO CAR, optimize edilmiş rota önerileri sayesinde enerji tüketimini azaltarak sürüş maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Araç paylaşımı ve sürüş paylaşımı modellerini destekleyen bu yenilikçi otomobil, park yeri sorunlarını da minimize ediyor.Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli elektrikli araç üretimi! MANGO CAR özellikleri neler? Göz kamaştırdı, TOGG’un devri bitiyor mu?

Geleceğin Akıllı Ulaşım Çözümleri

Yeni nesil akıllı ulaşım teknolojilerini kullanan MANGO CAR, sürücülere güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı sayesinde çift yönlü iletişim kurabilen MANGO, yol ve trafik durumu hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlıyor.

Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde tanıtılan MANGO CAR, Türkiye'nin otomobil endüstrisindeki yenilikçi yaklaşımlarını ve teknolojik kapasitesini sergileyen bir örnek olarak ön plana çıkıyor. Yerli üretim olmasıyla ulusal ekonomiye katkı sağlarken, çevre dostu ve teknolojik özellikleriyle de geleceğin ulaşım çözümlerine ışık tutuyor.

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03 May 2024 - 12:13 Ankara- Teknoloji

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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