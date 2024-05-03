Hüseyin Ekrem Serin, Tanju Özcan'ın yokluğunda vekalet edecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önemli bir iş seyahati nedeniyle şehir dışına çıkmış bulunuyor. Özcan'ın yokluğunda, Bolu'nun idaresi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) deneyimli meclis üyesi Hüseyin Ekrem Serin'e emanet edildi. Serin, 3-5 Mayıs tarihleri arasında Bolu Belediye Başkanlığı görevlerini yerine getirecek.

Bolu'da geçici başkan değişikliği

Hüseyin Ekrem Serin, uzun yıllardır yerel politikada aktif rol alan bir isim. CHP içerisinde çeşitli kademelerde görev alan Serin, yerel yönetim konusunda kapsamlı deneyime sahip. Bolu Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görev yaparken, şehrin sosyal ve altyapı projelerinde önemli katkılar sağladı.

Vekalet süresi

Serin, başkanlık görevini üstlendiği bu kısa süre içinde, Özcan'ın başlattığı projeleri ve politikaları devam ettirme sorumluluğunu üstlenecek. Bu geçiş sürecinde Bolu'nun günlük işleyişi ve yönetimi konusunda herhangi bir aksamaya izin verilmeyecek.