Hüseyin Ekrem Serin, Tanju Özcan'ın yokluğunda vekalet edecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önemli bir iş seyahati nedeniyle şehir dışına çıkmış bulunuyor. Özcan'ın yokluğunda, Bolu'nun idaresi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) deneyimli meclis üyesi Hüseyin Ekrem Serin'e emanet edildi. Serin, 3-5 Mayıs tarihleri arasında Bolu Belediye Başkanlığı görevlerini yerine getirecek.
Bolu'da geçici başkan değişikliği
Hüseyin Ekrem Serin, uzun yıllardır yerel politikada aktif rol alan bir isim. CHP içerisinde çeşitli kademelerde görev alan Serin, yerel yönetim konusunda kapsamlı deneyime sahip. Bolu Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görev yaparken, şehrin sosyal ve altyapı projelerinde önemli katkılar sağladı.
Vekalet süresi
Serin, başkanlık görevini üstlendiği bu kısa süre içinde, Özcan'ın başlattığı projeleri ve politikaları devam ettirme sorumluluğunu üstlenecek. Bu geçiş sürecinde Bolu'nun günlük işleyişi ve yönetimi konusunda herhangi bir aksamaya izin verilmeyecek.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.