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Hüseyin Ekrem Serin, Tanju Özcan'ın yokluğunda vekalet edecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın üç günlük izni sırasında, CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, 3-5 Mayıs tarihleri arasında belediye başkanlığı görevini üstlenecek.

Arzu Sarı
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Hüseyin Ekrem Serin, Tanju Özcan'ın yokluğunda vekalet edecek mask
Hüseyin Ekrem Serin, Tanju Özcan'ın yokluğunda vekalet edecek
Hüseyin Ekrem Serin, Tanju Özcan'ın yokluğunda vekalet edecek
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önemli bir iş seyahati nedeniyle şehir dışına çıkmış bulunuyor. Özcan'ın yokluğunda, Bolu'nun idaresi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) deneyimli meclis üyesi Hüseyin Ekrem Serin'e emanet edildi. Serin, 3-5 Mayıs tarihleri arasında Bolu Belediye Başkanlığı görevlerini yerine getirecek.

Hüseyin Ekrem Serin, Tanju Özcan'ın yokluğunda vekalet edecek

Bolu'da geçici başkan değişikliği

Hüseyin Ekrem Serin, uzun yıllardır yerel politikada aktif rol alan bir isim. CHP içerisinde çeşitli kademelerde görev alan Serin, yerel yönetim konusunda kapsamlı deneyime sahip. Bolu Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görev yaparken, şehrin sosyal ve altyapı projelerinde önemli katkılar sağladı.Hüseyin Ekrem Serin, Tanju Özcan'ın yokluğunda vekalet edecek

Vekalet süresi

Serin, başkanlık görevini üstlendiği bu kısa süre içinde, Özcan'ın başlattığı projeleri ve politikaları devam ettirme sorumluluğunu üstlenecek. Bu geçiş sürecinde Bolu'nun günlük işleyişi ve yönetimi konusunda herhangi bir aksamaya izin verilmeyecek.
# başkan, belediye, chp, bolu belediyesi

03 May 2024 - 12:16 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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