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4 Mayıs 2024 Cumartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

4 Mayıs 2024 Cumartesi Bolu Merkez, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
4 Mayıs 2024 Cumartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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4 Mayıs 2024 Cumartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLU MUDURNUGEDİKLERBOLU BİLECİK YOLU04.05.202413:3015:00
BOLUMERKEZBÜYÜKCAMİ, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR1. SK., 1.SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ  BULVAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ., 6. ADA, ASAGI MAHALLE 1., ASAGI MAHALLE 3., Aşağı mah 1. sok, AŞAĞI MAH 6.SOK, AŞAĞI MAHALLE SK., AŞAĞI. SK., AŞAĞIKARAKÖY - GÖLKÖY YOLU, AYDINLIK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, E.5  CD., E-5, GÜÇÜKDERE SK., KARAKÖY 1.Sokak., KARAKÖY-1., KARAKÖY-1. SK., KARAKÖY-2 CD., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., PAMUKÇULAR SK., POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YAŞAR ÇELİK SK., YUKARI KARAKÖY, YUKARI KARAKÖY 2., YUKARI MAH SK.04.05.202409:3016:30
BOLUMUDURNUASAGI(OVA), TOSUNLAR, YUKARIASAGI OVA MAHALLE YOLU, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK.04.05.202410:0017:30
BOLUMUDURNUKARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, MERKEZ, TAŞKESTİABANTYOLU CAMİ SK., ADA, ADA 1, ADA 2 SK., ADA 7 SK., ADA CD., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ATATÜRK/2, BINBASI SABRI ACAR, CUMHURIYET 1, CUMHURİYET 8, CUMHURİYET 8 SK., CUMHURİYET CD., ÇATAL YOL KÜME EVLER, KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK., KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, KİRAZLI SK., ORTAKÖY CD., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ BELDESİ, TAŞKESTİ YOLÇATI MEVKİİ, TOSUNOGLU04.05.202410:3012:30
# tarih, mudurnu, atatürk

04 May 2024 - 07:00 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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