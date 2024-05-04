4 Mayıs 2024 Cumartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

4 Mayıs 2024 Cumartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MUDURNU
|GEDİKLER
|BOLU BİLECİK YOLU
|04.05.2024
|13:30
|15:00
|BOLU
|MERKEZ
|BÜYÜKCAMİ, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR
|1. SK., 1.SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ BULVAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ., 6. ADA, ASAGI MAHALLE 1., ASAGI MAHALLE 3., Aşağı mah 1. sok, AŞAĞI MAH 6.SOK, AŞAĞI MAHALLE SK., AŞAĞI. SK., AŞAĞIKARAKÖY - GÖLKÖY YOLU, AYDINLIK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, E.5 CD., E-5, GÜÇÜKDERE SK., KARAKÖY 1.Sokak., KARAKÖY-1., KARAKÖY-1. SK., KARAKÖY-2 CD., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., PAMUKÇULAR SK., POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YAŞAR ÇELİK SK., YUKARI KARAKÖY, YUKARI KARAKÖY 2., YUKARI MAH SK.
|04.05.2024
|09:30
|16:30
|BOLU
|MUDURNU
|ASAGI(OVA), TOSUNLAR, YUKARI
|ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK.
|04.05.2024
|10:00
|17:30
|BOLU
|MUDURNU
|KARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, MERKEZ, TAŞKESTİ
|ABANTYOLU CAMİ SK., ADA, ADA 1, ADA 2 SK., ADA 7 SK., ADA CD., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ATATÜRK/2, BINBASI SABRI ACAR, CUMHURIYET 1, CUMHURİYET 8, CUMHURİYET 8 SK., CUMHURİYET CD., ÇATAL YOL KÜME EVLER, KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK., KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, KİRAZLI SK., ORTAKÖY CD., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ BELDESİ, TAŞKESTİ YOLÇATI MEVKİİ, TOSUNOGLU
|04.05.2024
|10:30
|12:30
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.