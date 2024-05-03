Bolu'da orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü eğitimi başladı! Yangın olduğunda ilk onlar koşacak!

Teorik ve Uygulamalı Eğitimlerle Donatılan Gönüllüler
Eğitim, Pelitçik köyünde gerçekleşti ve İşletme Şefi İlker Mali'nin önderliğinde yürütüldü. Katılımcılar, Gövem, Kuzfındık, Pelitçik, Saccılar ve Sebenardı köylerinden geliyor. Eğitim süreci, orman yangınları hakkında genel bilgilendirme, yangınla mücadele yöntemleri, kullanılan araç ve gereçler, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularını kapsıyor.
Yangın Öncesi ve Sonrası Hazırlıklar
Program kapsamında, yangın öncesi ve sonrası yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatıldı. Özellikle su tankerlerinin kullanımı üzerinde durularak, pratik uygulamalar yapıldı. Orman yangınlarının kontrol altına alınmasında yer ekiplerinin önemi vurgulandı.
Sürdürülebilir Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınları konusunda toplum bilincini artırmak ve daha fazla gönüllüyü eğitmek adına yıl boyunca bu tür eğitimlere devam edeceğini belirtti. Bu eğitimler sayesinde, Bolu ve çevresindeki ormanlık alanların korunması ve yangınlarla mücadelede etkinliklerin artırılması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.