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Bolu'da orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü eğitimi başladı! Yangın olduğunda ilk onlar koşacak!

Bolu, orman yangınlarına karşı mücadelede önemli bir adım attı. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarıyla başa çıkmak üzere köylülere özel bir eğitim programı düzenledi. Bu program, Bolu'nun farklı köylerinden gelen 35 gönüllü vatandaşa yangınla mücadele tekniklerini öğretmeyi amaçlıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü eğitimi başladı! Yangın olduğunda ilk onlar koşacak! mask
Bolu'da orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü eğitimi başladı! Yangın olduğunda ilk onlar koşacak!
Bolu'da orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü eğitimi başladı! Yangın olduğunda ilk onlar koşacak!
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Teorik ve Uygulamalı Eğitimlerle Donatılan Gönüllüler

Eğitim, Pelitçik köyünde gerçekleşti ve İşletme Şefi İlker Mali'nin önderliğinde yürütüldü. Katılımcılar, Gövem, Kuzfındık, Pelitçik, Saccılar ve Sebenardı köylerinden geliyor. Eğitim süreci, orman yangınları hakkında genel bilgilendirme, yangınla mücadele yöntemleri, kullanılan araç ve gereçler, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularını kapsıyor.

Bolu'da orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü eğitimi başladı! Yangın olduğunda ilk onlar koşacak!

Yangın Öncesi ve Sonrası Hazırlıklar

Program kapsamında, yangın öncesi ve sonrası yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatıldı. Özellikle su tankerlerinin kullanımı üzerinde durularak, pratik uygulamalar yapıldı. Orman yangınlarının kontrol altına alınmasında yer ekiplerinin önemi vurgulandı.Bolu'da orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü eğitimi başladı! Yangın olduğunda ilk onlar koşacak!

Sürdürülebilir Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınları konusunda toplum bilincini artırmak ve daha fazla gönüllüyü eğitmek adına yıl boyunca bu tür eğitimlere devam edeceğini belirtti. Bu eğitimler sayesinde, Bolu ve çevresindeki ormanlık alanların korunması ve yangınlarla mücadelede etkinliklerin artırılması hedefleniyor.Bolu'da orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü eğitimi başladı! Yangın olduğunda ilk onlar koşacak!
# eğitim, araç

03 May 2024 - 13:50 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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