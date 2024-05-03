Ormanlarımızı koruyalım! "Orman Benim" etkinliği ile Bolu'da binlerce çöp toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde orman yangınlarına karşı farkındalık yaratmak amacıyla "Orman Benim" kampanyasını başlattı. Bu kapsamda, Bolu Sarıcalar Yayla Yolu Çatal Deresi mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte, ormanlık alanlardan çöp toplama işlemi yapıldı.

Bolu'da Farkındalık Yaratıldı

Etkinliğe, Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk başta olmak üzere çok sayıda öğrenci ve orman personeli katıldı. Katılımcılar, orman yangınlarını önlemek amacıyla çevre temizliği yaparak, orman yangını riskini azaltmayı hedeflediler.

Çöp Toplama ile Yangın Önlemi

Ormanlık alanlarda biriken çöpler; naylon poşetler, plastik şişeler, cam şişeler ve piknik atıkları gibi yanıcı malzemeler toplandı. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman yangınlarının ciddi bir tehdit olduğunu ve özellikle yaz aylarında piknik ateşleri ve sigara izmaritleri gibi sebeplerle çıkan yangınların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Birlikte Daha Güçlüyüz

Etkinlikte, topluluk ruhu ve çevre koruma bilinci güçlendirilirken, orman yangınlarının önlenmesine yönelik somut adımlar atıldı. Etkinlik, ormanlık alanların korunması ve sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım olarak değerlendirildi.