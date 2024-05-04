Araştırmalara göre Viagra kullanan erkeklerde hafıza kaybı daha az görülüyor

Viagra Alzheimer'a karşı korumada mı?

Bilim insanları, sertleşme sorunu için yaygın olarak kullanılan Viagra'nın, Alzheimer hastalığını önlemede umut vaad eden etkilerini ortaya koyan yeni bir araştırma yayımladı. Londra'daki University College tarafından yürütülen çalışma, 260 bin erkek üzerinde gerçekleştirildi ve ilginç sonuçlar elde edildi.

Viagra kullanımı ve düşen demans oranları

Araştırmada, Viagra kullanan erkeklerle kullanmayanlar karşılaştırıldığında, ilacı kullananlarda Alzheimer görülme oranının belirgin şekilde düşük olduğu gözlemlendi. Beş yıllık inceleme süresince, ilacı kullanan her 10 bin erkekte 8.1 demans vakası tespit edilirken, kullanmayanlarda bu oran 9.7 olarak kaydedildi. Bu bulgular, Viagra kullanan erkeklerde demans gelişme riskinin yüzde 18 daha az olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar daha fazla test istiyor

Bu sonuçlar, Viagra'nın Alzheimer üzerindeki olası etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. İlaç başlangıçta yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları için geliştirilmiş olsa da, vücuttaki genel kan dolaşımını artırıcı etkisi, beyin sağlığı üzerinde de potansiyel yararlar sağlayabilir. Bilim insanları, ilacın beyin hücrelerini koruyucu etkisini daha önce hayvan deneylerinde gözlemlemişlerdi.

Gelecek araştırmalar ve kadınlar üzerindeki etkiler

Araştırma ekibi, ilerleyen çalışmalarda ilacın kadınlar üzerindeki etkilerini de incelemeyi planlıyor. Ayrıca, optimum dozajın belirlenmesi ve ilacın sağlayabileceği yararların kesinlik kazanması için ek testler yapılması gerektiğini vurguluyorlar.

Bilimsel toplumdan gelen yorumlar

İngiltere Nörobilim Derneği Başkanı Profesör Tara Spires-Jones, elde edilen bulguların kesin kanıtlar olmadığını belirtirken, bu tür ilaçlar üzerinde daha fazla araştırma yapılmasının önemini vurguluyor. Reading Üniversitesi'nden Doktor Francesco Tamagnini ise ilacın beyne olan etkilerinin daha detaylı incelenmesi gerektiğini ekliyor.