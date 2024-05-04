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Tasarım harikası yeni Lexus LBX, Türkiye’deki otomobil severleri bekliyor! Özellikleri ve fiyatı neler?

Lexus LBX, Türkiye pazarına sürüldü! 1.5 litre tam hibrit motor, üstün donanımlar ve ekonomik fiyatlarla segmentinde devrim yaratıyor. Lexus kalitesini uygun fiyatlarla keşfedin.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Tasarım harikası yeni Lexus LBX, Türkiye’deki otomobil severleri bekliyor! Özellikleri ve fiyatı neler? mask
Tasarım harikası yeni Lexus LBX, Türkiye’deki otomobil severleri bekliyor! Özellikleri ve fiyatı neler?
Tasarım harikası yeni Lexus LBX, Türkiye’deki otomobil severleri bekliyor! Özellikleri ve fiyatı neler?
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Sektörün Yeni Gözdesi: Lexus LBX

Lexus LBX, 1.5 litrelik tam hibrit motoru ile hem çevreci hem de ekonomik bir alternatif sunuyor. Yüksek kalite anlayışıyla donatılan bu model, Lexus'un segment üzerindeki standartları ve zarif tasarım anlayışını bir araya getiriyor. Aracın yalnızca yüksek verimliliği değil, aynı zamanda sunduğu üst düzey donanımlar da kullanıcıların beğenisini topluyor.Tasarım harikası yeni Lexus LBX, Türkiye’deki otomobil severleri bekliyor! Özellikleri ve fiyatı neler?

Tasarım ve Teknoloji Harikası

Lexus LBX, keskin hatları ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. Aerodinamik yapısı, daha az yakıt tüketimi ve üstün yol tutuşu sağlarken, sofistike iç mekanı lüks bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Araç içerisinde yer alan son teknoloji multimedya sistemi ve gelişmiş güvenlik özellikleri, her yolculuğu keyifli ve güvenli kılar.Tasarım harikası yeni Lexus LBX, Türkiye’deki otomobil severleri bekliyor! Özellikleri ve fiyatı neler?

Ekonomik Fiyatlarla Lüks Deneyim

Lexus LBX, rekabetçi fiyatlandırması ile öne çıkıyor. Hibrit SUV segmentinde benzer özelliklere sahip araçlar arasında, uygun maliyeti ile dikkat çeken LBX, hem bireysel kullanıcılar hem de aileler için ideal bir tercih oluşturuyor. Araç, uzun vadede yakıt tasarrufu sağlayarak ekonomik avantajlarını perçinliyor.

Elegant: 2.290.000 TL

Emotion: 2.390.000 TL

Relax: 2.575.000 TL

Cool: 2.650.000 TL

Tasarım harikası yeni Lexus LBX, Türkiye’deki otomobil severleri bekliyor! Özellikleri ve fiyatı neler?

Piyasaya Sürülme ve Tepkiler

Türkiye otomobil pazarında Lexus LBX'in piyasaya sürülmesi büyük bir heyecan yarattı. Otomobil severler, bu yeni modelin getirdiği yenilikleri ve avantajları merakla karşılıyor. Özellikle çevreci özellikleri ve ekonomik fiyatı ile Lexus LBX, geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekmeyi başarıyor.Tasarım harikası yeni Lexus LBX, Türkiye’deki otomobil severleri bekliyor! Özellikleri ve fiyatı neler?

Lexus LBX, Türkiye'deki SUV pazarında yeni bir dönem başlatıyor. Hem teknolojik özellikleri hem de ekonomik fiyatı ile kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Lexus'un bu yeni modeli, hem performansı hem de tasarrufu ön planda tutan otomobil severler için vazgeçilmez bir alternatif haline geliyor.Tasarım harikası yeni Lexus LBX, Türkiye’deki otomobil severleri bekliyor! Özellikleri ve fiyatı neler?

# otomobil, teknoloji, araç, türkiye

04 May 2024 - 15:25 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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