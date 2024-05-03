4 ve 5 Mayıs 2024 Hafta Sonu Bolu, Düzce, Kocaeli ve İstanbul sağanak yağışlar canınızdan bezdirecek

Türkiye Yağışlı Bir Hafta Sonu Bekleniyor

4 Mayıs Cumartesi ve 5 Mayıs Pazar günleri, Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağışlar ve yağmur geçişleri bekleniyor.

4 Mayıs Cumartesi - Hava Durumu

Bolu ve Düzce: Her iki şehirde sağanak yağışlar bekleniyor, Bolu'da sıcaklıklar 8°C ile 18°C, Düzce'de ise 11°C ile 21°C arasında olacak.

Sakarya ve Kocaeli: Sakarya'da yağmur geçişleri, Kocaeli'de ise sağanak yağışlar öngörülüyor. Her iki şehirde sıcaklıklar 10°C ile 22°C arasında değişecek.

Karabük ve Bartın: Sağanak yağışlar altında geçecek bir gün bekleniyor, Karabük'te 11°C ile 21°C, Bartın'da 12°C ile 19°C arasında sıcaklıklar olacak.

Zonguldak: Yağmur geçişli bir gün bekleniyor, sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında olacak.

Ankara ve İstanbul: Ankara parçalı bulutlu bir gün geçirirken, İstanbul'da sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 15°C ile 21°C arasında olacak.

5 Mayıs Pazar - Hava Durumu

Bolu, Düzce ve Sakarya: Tüm şehirler sağanak yağışlarla hafta sonunu kapatıyor. Bolu ve Düzce'de sıcaklıklar 9°C ile 21°C arasında, Sakarya'da ise 11°C ile 23°C arasında değişecek.

Kocaeli, Karabük ve Bartın: Sağanak yağışlı bir gün öngörülüyor, sıcaklıklar Kocaeli ve Karabük'te 10°C ile 22°C, Bartın'da 12°C ile 20°C arasında olacak.

Zonguldak: Sağanak yağışlar devam ediyor, sıcaklık 11°C ile 18°C arasında.

Ankara ve İstanbul: Ankara parçalı bulutlu, İstanbul ise 15°C ile 22°C arasında değişen sıcaklıklarla parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

Bu hava durumu bilgileri, hafta sonu için planlarınızı yaparken size rehberlik edecek. Sağanak yağışlar nedeniyle dış mekan aktivitelerinizi planlarken dikkatli olmanızı ve gerekli önlemleri almanızı öneririz.

4 Mayıs Cumartesi - Hava Durumu

Bolu: Sağanak yağışlı, en düşük 8°C, en yüksek 18°C

Düzce: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 21°C

Sakarya: Yağmur geçişli, en düşük 10°C, en yüksek 22°C

Kocaeli: Sağanak yağışlı, en düşük 10°C, en yüksek 22°C

Karabük: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 21°C

Bartın: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 19°C

Zonguldak: Yağmur geçişli, en düşük 10°C, en yüksek 16°C

Ankara: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 21°C

İstanbul: Sağanak yağışlı, en düşük 15°C, en yüksek 21°C

5 Mayıs Pazar - Hava Durumu

Bolu: Sağanak yağışlı, en düşük 9°C, en yüksek 19°C

Düzce: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 21°C

Sakarya: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 23°C

Kocaeli: Sağanak yağışlı, en düşük 10°C, en yüksek 22°C

Karabük: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 22°C

Bartın: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 20°C

Zonguldak: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 18°C

Ankara: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 21°C

İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 15°C, en yüksek 22°C