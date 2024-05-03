Bolu Millî Eğitim Müdürlüğü önünde bilimsel ve laik eğitimin geleceği savunuldu

Bolu'da eğitim müfredatı eleştirileri yükseliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak adlandırdığı yeni eğitim müfredatı, Bolu'da Eğitim-Sen Şube Başkanı Dilek Çakman ve sendika üyeleri tarafından eleştirildi. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen protesto gösterisi, müfredat değişikliklerinin geniş yankılar uyandırmasına neden oldu. Çakman, yeni müfredatın toplumu temelinden etkileyen değişiklikler içerdiğini ve bu süreçte bilim insanları ile eğitim uzmanlarının görüşlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

İdeolojik müdahalelerin gölgesinde eğitim iddiası

Eğitim-Sen, MEB'in müfredatı siyasi ve ideolojik amaçlar doğrultusunda şekillendirmeye çalıştığını iddia ediyor. Çakman, müfredatta yapılan yüzde 35'lik 'sadeleştirme' ile bilim, tarih, felsefe ve sanat derslerinin hedef alındığını ve dini ile milli değerlerin ön plana çıkarıldığını belirtiyor. Bu durum, laik ve bilimsel eğitimin geri plana itilmesi anlamına geliyor ve eğitimdeki kalitenin düşmesine yol açabilir.

Tek tip eğitime doğru endişeler

Yeni müfredatta, Türkiye'nin çeşitli kültürel kimlikleri ve inanç sistemleri yeterince temsil edilmemiş veya olumsuz bir şekilde gösterilmiş durumda. Çakman, müfredatın 'tek din, tek mezhep' yaklaşımını benimsediğini ve bu durumun Türk-İslam sentezi doğrultusunda ilerlediğini ifade etti. Bu, eğitimde çeşitlilik ve kapsayıcılığın azalmasına neden olabilir.

Bilim ve felsefe alanında daralmalar

Eğitimde yapılan müfredat değişiklikleriyle bilim ve felsefe ders saatlerinin azaltıldığı, dini eğitim saatlerinin ise artırıldığı gözlemleniyor. Bu değişiklikler, özellikle zihinsel engelli veya otizmli çocuklar için zorunlu din dersleri gibi uygulamalarla destekleniyor. Bu durum, eğitimde çeşitliliğe ve bilimsel yaklaşımlara zarar veriyor.

Eleştirel düşünce yeteneğinin azaltılması

Çakman'a göre, MEB'in yeni müfredatı, eleştirel düşüncenin ve sorgulamanın teşvik edilmesi yerine, itaatkar nesiller yetiştirme amacı taşıyor. Bu yaklaşım, demokratik toplum normlarına aykırı bir eğitim sistemi yaratma riskini beraberinde getiriyor ve ülkenin geleceği için kaygı verici bir durum oluşturuyor.

Eğitimin siyasi ve ideolojik boyutları

Eğitim Sen, yeni müfredatın sadece pedagojik açıdan değil, siyasi ve ideolojik boyutlarının da dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Çakman, eğitim müfredatının çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimine hizmet etmesi gerektiğini, ancak mevcut durumda bu hedeflerden uzaklaşıldığını dile getiriyor. Laiklik ve bilim karşıtı bu yaklaşımın, eğitimde telafisi güç olumsuzluklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.