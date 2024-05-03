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Bolu Sağlık sektörüne 13 uzman doktor atanıyor

Bolu ve çevre ilçeleri, 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 13 yeni doktor atamasıyla sağlık hizmetlerini güçlendiriyor. Haziran ayında göreve başlayacak olan uzmanlar, bölge sağlık kalitesini artıracak.

Arzu Sarı
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Bolu Sağlık sektörüne 13 uzman doktor atanıyor mask
Bolu Sağlık sektörüne 13 uzman doktor atanıyor
Bolu Sağlık sektörüne 13 uzman doktor atanıyor
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Bolu'ya taze kan

Sağlık Bakanlığı, Bolu ve bağlı ilçelerinin sağlık kadrolarını güçlendirmek için 13 yeni hekim ataması yapacağını duyurdu. Bu önemli gelişme, 116. Dönem Devlet Yükümlülük Hizmeti kapsamında gerçekleşecek ve hekimler 8 Mayıs'ta resmi olarak görevlerine atanacak.

Bolu Sağlık sektörüne 13 uzman doktor atanıyor

Uzman doktorlardan oluşan yeni kadro

Atamalar, çeşitli uzmanlık dallarını kapsıyor. Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bir Psikiyatri Uzmanını kadrosuna eklerken, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi, Nöroloji ve Plastik Cerrahi alanlarında üç yeni uzmanı bünyesine katacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise Nükleer tıp uzmanı ataması ile dikkat çekiyor.Bolu Sağlık sektörüne 13 uzman doktor atanıyor

İlçe hastanelerinde yeni yüzler

Bolu'nun Mengen ve Mudurnu İlçe Devlet Hastaneleri, sırasıyla bir İç Hastalıkları Uzmanı ve üç Tabip ile kadrolarını güçlendirecek. Yeniçağa, Seben ve Gerede Devlet Hastaneleri ise her biri birer Tabip ekleyecek. Özellikle Gerede Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Üroloji uzmanlarıyla hizmet çeşitliliğini artırıyor.Bolu Sağlık sektörüne 13 uzman doktor atanıyor

Görev başlama takvimi

Yeni atanan tüm hekimler, 8 Mayıs'taki resmi atama işlemlerinin ardından Haziran ayında görevlerine başlayacak. Bu süreç, Bolu'nun sağlık altyapısını modernize etme ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunma yolunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor.Bolu Sağlık sektörüne 13 uzman doktor atanıyor

Sağlık Bakanlığı iş birliği

Atamalar, yerel talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendi. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu taleplere verdiği olumlu yanıtı ve atama taahhüdünü vurgulayarak, sürecin başarıyla ilerlediğini belirtti.Bolu Sağlık sektörüne 13 uzman doktor atanıyor

Yeni Bir Sağlık Dönemi Başlıyor

Bolu halkı, yeni hekimlerle birlikte sağlık hizmetlerinde önemli iyileşmeler bekliyor. Güner, bu atamaların şehir için hayırlı olmasını temenni ederken, hekimlere başarılar diledi ve Sağlık Bakanlığına teşekkürlerini sundu.Bolu Sağlık sektörüne 13 uzman doktor atanıyor

Bu yeni atamalarla Bolu ve ilçeleri, sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme giriyor. Yeni doktorlar, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak, vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek bir gelişme sunacak…

# eğitim, mudurnu

03 May 2024 - 23:58 Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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