Bolu Sağlık sektörüne 13 uzman doktor atanıyor

Bolu'ya taze kan

Sağlık Bakanlığı, Bolu ve bağlı ilçelerinin sağlık kadrolarını güçlendirmek için 13 yeni hekim ataması yapacağını duyurdu. Bu önemli gelişme, 116. Dönem Devlet Yükümlülük Hizmeti kapsamında gerçekleşecek ve hekimler 8 Mayıs'ta resmi olarak görevlerine atanacak.

Uzman doktorlardan oluşan yeni kadro

Atamalar, çeşitli uzmanlık dallarını kapsıyor. Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bir Psikiyatri Uzmanını kadrosuna eklerken, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi, Nöroloji ve Plastik Cerrahi alanlarında üç yeni uzmanı bünyesine katacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise Nükleer tıp uzmanı ataması ile dikkat çekiyor.

İlçe hastanelerinde yeni yüzler

Bolu'nun Mengen ve Mudurnu İlçe Devlet Hastaneleri, sırasıyla bir İç Hastalıkları Uzmanı ve üç Tabip ile kadrolarını güçlendirecek. Yeniçağa, Seben ve Gerede Devlet Hastaneleri ise her biri birer Tabip ekleyecek. Özellikle Gerede Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Üroloji uzmanlarıyla hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Görev başlama takvimi

Yeni atanan tüm hekimler, 8 Mayıs'taki resmi atama işlemlerinin ardından Haziran ayında görevlerine başlayacak. Bu süreç, Bolu'nun sağlık altyapısını modernize etme ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunma yolunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Sağlık Bakanlığı iş birliği

Atamalar, yerel talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendi. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu taleplere verdiği olumlu yanıtı ve atama taahhüdünü vurgulayarak, sürecin başarıyla ilerlediğini belirtti.

Yeni Bir Sağlık Dönemi Başlıyor

Bolu halkı, yeni hekimlerle birlikte sağlık hizmetlerinde önemli iyileşmeler bekliyor. Güner, bu atamaların şehir için hayırlı olmasını temenni ederken, hekimlere başarılar diledi ve Sağlık Bakanlığına teşekkürlerini sundu.

Bu yeni atamalarla Bolu ve ilçeleri, sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme giriyor. Yeni doktorlar, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak, vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek bir gelişme sunacak…