Boluspor'un defans oyuncusu Naby Youssouf Oularé, takımın Manisa FK ile yapacağı maç öncesi düzenlenen paintball etkinliğiyle gündem oldu. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlama şansı bulan futbolcular arasında, Oulare'nin enerjisi ve tutkusu öne çıktı.

Askeri pozlar ve Türkiye sevgisi

Gineli futbolcu, etkinlik sırasında verdiği askeri pozlar ve Türkçe konuşmasıyla sosyal medyada viral oldu. Türkiye’deki hayranları tarafından “Komando” lakabı takılan Oulare, Gine’de askerlik yapmamış olmasına rağmen Türk kültürünü benimseyerek herkesi şaşırttı.

Genç kaleciden Oulare paylaşımı

Takım arkadaşı Arda Yazıcı, sosyal medya üzerinden Oulare ile çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak, genç futbolcunun saha dışındaki başarısına dikkat çekti. Yazıcı, "Elinde silah yerine mızrak olsa kaybetmeyeceğini söyledi" diyerek Oulare’nin mücadeleci ruhunu öne çıkardı.

Oulare’nin iz bırakan performansı

Boluspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar uzanan Oularé, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Sahada ve saha dışındaki liderlik özellikleriyle dikkat çeken Oulare, takım arkadaşları ve taraftarlar nezdinde popülerliğini artırmaya devam ediyor.

Gine'de askeri yönetim

Gine'de askeri yönetim altında geçen yıllar boyunca ekonomik zorluklar aşılamamış durumda. Başbakan Amadou Oury Bah, sivil yönetimin ancak 2025 yılına kadar devredileceğini ve bu sürecin nüfus sayımı ve seçmen kütüklerinin güncellenmesi gibi süreçler nedeniyle zaman alacağını belirtti. Yarbay Mamadi Doumbouya liderliğindeki askeri yönetim, ülkede halen devam ediyor.

Naby Oulare kimdir?

Gine doğumlu olan ve 1,77 metre boyundaki Naby Youssouf Oularé, 2021 yılında profesyonel kariyerine Santoba FC kulübünde başladı. Boluspor forması altında 60 maça çıkan genç futbolcu, 8 gol atarken 3 asist yapma başarısı gösterdi ve Gine milli takımının da bir parçası haline geldi.